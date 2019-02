HPK tuli takaa Jukurien ohi – Jere Innala taas voittajien tehomies

Mikkelin Jukurit laittoi jääkiekkoliigassa HPK:n ahtaalle Hämeenlinnassa, sillä vierailija johti kolme kertaa. HPK tuli tasoihin kolmesti ja meni lopulta tehomies Jere Innalan (1+1) osumalla 4–3-voittoon.

– Nyt hymyilyttää, vaikka matkan aikana ei hymyilyttänyt. Vastustajalla oli taktisesti hyviä juttuja. Oli tunne, että olemme mankelissa, sanoi HPK:n päävalmentaja Antti Pennanen.

– Innala on yksi pelaaja, joka on kehittynyt hurjasti kauden aikana. Nyt hän on löytänyt myös tehonsa, Pennanen kehaisi 20 maalia tällä kaudella tehneestä Innalasta.

Innalan lisäksi HPK:n sankareina kunnostautuivat Robert Leino (0+2) ja Jesper Lindgren (0+2).

– Pääsimme varkain mukaan peliin. Paransimme 5–5-pelaamista ottelun aikana. Tämä oli kuitenkin hyvä vieraspeli. Joukkueessa on ollut turbulenssia, sanoi Jukurien päävalmentaja Pekka Kangasalusta.