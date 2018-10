Hanansa avannut JYP kontanneen KalPan vieraaksi - Nyt ei naarata

ASETELMA: JYP katkaisi neljän ottelun tappioputkensa komeilla 7-2 -lukemilla, mutta vähemmän komealla pelillä Lukkoa vastaan torstaina. Hurrikaanipoppoo oli jäädä jalkoihin niin ensimmäisen kuin toisenkin erän ensimmäisen kymmenminuuttisen aikana, mutta pääsi aina jollain lailla kyytiin mukaan ja oli häkellyttävän tehokas maalipaikoissaan.

On siis turha kuvitella, että peli olisi nyt yhtäkkiä loksahtanut täysin uomiinsa kuin taikaiskusta - ei ole. Mutta kuten päävalmentaja Lauri Merikivi asian ilmaisi "tämä antaa meille rakennuspaloja jatkoon ja kyllähän yleinen oleminen ja ilmapiiri aina paranee, kun voitetaan pelejä". Pitää täysin paikkansa.

Millaista sitten on yleinen oleminen ja millainen on ilmapiiri tämän hetken KalPassa? Kilpinutut ovat hävinneet peräti kahdeksan ottelua putkeen ja sen savotan aikana pistepussi on lihonut vain yhdellä, kun SaiPa jätti pisteen Niiralan monttuun kaksi ja puoli viikkoa sitten. Jatkuva häviäminen on hiipinyt ihon alle ja KalPa on hävinnyt nyt kolme ottelua peräkkäin neljän maalin marginaalilla: eilen Pelicansille 0-4, tiistaina Ilvekselle 2-6 ja viikko sitten Jukureille 1-5. Edellisen viikon maaliero siis 3-15. Nyt ei naarata, todettaneen Savossa.

JYPin miehistössä on muutama muutos sitten torstain. Seitsemäs puolustaja Olli-Petteri Viinikainen väistyy 13. hyökkääjäksi tulevan Micke Saaren tieltä ja Joonas Viinikainen korvaa kakkospakkiparissa Anttoni Hongan. Sairaslistalla jatkavat Joona Voutilainen, Jaakko Jokinen ja Mikko Mäenpää.

KalPalta loukkaantuneena ovat joukkueen sisäisen pörssin kärkimiehen Kai Kantolan ohella tuore maalivahtihankinta Jonathan Iilahti sekä tulokaspuolustaja Saku Vesterinen.

ARVIO: Tappioiden kasaantuessa KalPan pelaaminen on karkaillut aika ajoin päättömäksi koohottamiseksi. Tähän JYPin pitää maltilla iskeä. Hurrikaanipaidolla on etunaan lepoetu ja torstain maalijuhlien mukanaan tuoma itseluottamusruiske. Pelin rakenteissa on edelleen tekemistä ja KalPa on edelleen jalkava sekä taitava ryhmä. Kaikki putket katkeavat joskus, mutta joukkueiden henkinen tila puoltaa JYPin voittoa. 3-1 vieraille.

SEURAA HEITÄ: David Tomasek vietti syys-lokakuun taitteessa parin viikon melkoisen kuivan kauden, mutta sitten on alkanut taas tapahtua. Kuuden edellisen kierroksen aikana tshekki on jäänyt pisteittä vain kerran - Kärppiä vastaan, kun koko JYP ei tehnyt maaliakaan. Kolmen viime viikon aikana Tomasek on paukutellut 4+6 pistettä. Siirto ykkösylivoimaan Lukko-ottelussa oli oiva veto, sopii olettaa, että se saa jatkoa.

Kaivoiko KalPa verta nenästään tapaus Niko Hovisessa? Denis Godla kantoi alkukierroksilla Hovista suuremman torjuntavastuun ja vielä yhtä steppiä uralleen hakeva kokenut veräjänvartija pyysi lupaa vaihtaa maisemaa. Kakkosvahdiksi pestattiin nyt siis loukkaantuneiden kirjoissa oleva Iilahti, joka pelasi neljä liigaottelua kuusi vuotta sitten ja 16 viime kaudella. Godlan kuorma kasvaa valtavaksi, jaksaako nuori slovakki sen kantaa? Hän on pelannut tällä kaudella 12 ottelua ja torjuntaprosentti on jäänyt yhdeksän kertaa alle 90:n.