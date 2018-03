Harjoituksiin palannut Patrik Laine kokoonpanoon jo ensi yönä?

Jalkavammaa poteva Patrik Laine saattaa palata Winnipeg Jetsin kokoonpanoon jo ensi yönä Suomen aikaa. Laine oli perjantaina mukana NHL-jääkiekon seuransa aamuharjoituksissa, kun joukkue valmistautui kohtaamaan Anaheimin.

– Jalka tuntuu paremmalta kuin eilen, mutta en osaa vielä sanoa, pystynkö pelaamaan, Laine kommentoi Jetsin Twitterissä jakamalla videolla.

Hän arvioi pelaavansa otteluihin vasta, kun on taas sataprosenttisessa kunnossa.

– Jalkaa on hoidettu pääosin kylmällä, Laine kommentoi.

Kauden aikana 43 maalia tehnyt Laine loukkaantui tiistaina torjuttuaan Los Angeles Kingsin Alec Martinezin laukauksen vasemmalla jalallaan. Hän ei aio ryhtyä varovaisemmaksi jatkossa.

– Jos on mahdollisuus blokata laukaus, se on tehtävä. Laukausten peittäminen on pelaajan velvollisuus, vaikka joskus sattuisikin.

– Minulla ei ollut kokemusta nilkkavammoista, joten en osannut heti tuoreeltaan sanoa, onko jalassa jotain rikki. Kipu oli aluksi kova.

Winnipegin päävalmentajan Paul Mauricen mukaan Laine haluaa pelata. Päivää aiemmin päävalmentaja arvioi, että Laine on sivussa neljästä 14:ään päivään. Hän totesi kuitenkin, että Laine palaa otteluihin, kunhan saa luistimen jalkaansa.