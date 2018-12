Heikkilä & Kulmala: Keskisuuri joulutodistus-lähetys - JYPin syyskauden risut ja ruusut

SM-liigan runkosarja on JYPin osalta puolivälissään, kun takana on 30 kierrosta, havainnoi KSML.tv:n kiekkostudio. On siis aika keskisuuren joulutodistus-lähetyksen. Studio pureutuu tällä kertaa JYP-rykmentin onnistujiin ja epäonnistujiin pelipaikoittain.

- Heti alkuun käsi pystyyn virheen merkiksi. Tulin aiemmin syksyllä vaatineeksi, että JYPin pitää hankkia mitat täyttävä ykkösvahti, mutta Eetu Laurikainen on osoittanut kauden edetessä, että hän pystyy homman hoitamaan, Tuomas Heikkilä tunnustaa.

- No, kenetpä olisit pestannut silloin syksyllä, Ilkka Kulmala irvailee.

Olisiko Heikkilällä ollut jokerikortti hihassa JYP-veräjälle? Kenellä on kulkenut hurrikaanipuolustuksessa, kenellä hyökkäyksessä? Ketkä ovat pelipaikkojensa parhaat tässä joukkueessa? Kenen faniksi Kulmala tunnustautuu?

Näihin ja moniin muihin kysymyksiin löytyy vastaus oheiselta videolta.