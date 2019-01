KSML.tv:n kiekkostudio tarttuu jääkiekon nuorten maailmanmestaruuteen ilmiönä. Torilla ei käytännön syistä tavattu tällä kertaa, mutta mestarijoukkueen saapuminen kotimaahan oli mediaspektaakkeli A-studiota myöten.

- Se kertoo siitä, että lajilla on aikamoisen vahva asema tässä maassa, Tuomas Heikkilä arvioi.

- Kaikkien tiedotusvälineiden pitää yrittää repiä kaikki mahdollinen irti tällaisina hetkinä, mutta piru vie, kyllähän joukkue ansaitsee kaiken mahdollisen hehkutuksen, Ilkka Kulmala säestää.

KSML.tv:n historien kenties ensimmäisen "posistudion" keskustelu rönsyilee yli lajirajojen. Jääkiekon ylivalta herättää kateutta, mutta miksi se on turhaa? Kuinka suomalainen ilmiö lajikateus on, ja jos se on sitä niin miksi? Mikä vuosikymmeniä suomalaisesta urheilusta hoettu "totuus" on jo aikaa sitten romuttunut? Miksi studio puhuu perskänneistä ja joka äidin toivevävyistä?

Ja ei kai siellä sentään tosissaan puhuta JYPin mestaruusmahdollisuuksista?

Näihin ja moniin muihin kysymyksiin löytyy vastaus oheiselta videolta.