KSML.tv:n kiekkostudiossa kuullaan vihdoin oikeaakin jääkiekkoasiaa, kun studion vakioukkelit Tuomas Heikkilä ja Ilkka Kulmala pyydystivät seurakseen eilen JYPin päävalmentajaksi yli seitsemän vuoden tauon jälkeen palanneen Risto Dufvan, joka korvasi potkut saaneen Lauri Merikiven.

- Kyllä siellä (pukopissa) on häpeää. Tällainen tilanne tuo sinne häpeän. Varsinkin JYPin kaltaisessa seurassa, jossa monella pelaajalla on vahva side seuraan ja kaupunkiin. Toisaalta tämä on uusi alku. Nyt voidaan painaa trippimittari pohjaan ja aloittaa puhtaalta pöydältä, Dufva arvioi.

- Joku meni nyt asetuksissa pieleen, eikä se välttämättä ollut edellisen päävalmentajan vika, hän lisäsi.

Mutta mistä Dufva lähtee purkamaan JYPin ongelmavyyhtiä? Onko kokeneessa joukkueessa riittävästi saavutustarvetta ja intohimoa? Puhutaanko suomalaisessa jääkiekkokeskustelussa liikaa pelitavoista? Elävätkö Dufva, puheenjohtaja Jukka Seppänen ja toimitusjohtaja Kari Tyni jälleen suloisessa symbioosissa? Millaisen JYPin RD lupaa seuraavaan otteluun perjantaina HIFK:ta vastaan? Vai lupaako?

