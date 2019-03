Heikkilä & Kulmala: Valkoinen savu pöllähti Hippoksen piipusta – "Hiton hyvä juttu JYPin kannalta"

JYPin tiedotustilaisuudesta kotistudion lämpimään ennättänyt KSML.tv:n kiekkokaksikko tarttui luonnollisesti kiinni päivän uutiseen eli Pekka Tirkkosen nimitykseen JYPin päävalmentajaksi.

– Kun aitioon käveli Tirkkosen ryhdikäs hahmo, niin heti tuli sellainen positiivinen humahdus, että hiton hyvä juttu JYPin kannalta, Ilkka Kulmala innostuu.

Posia tulee myös Tuomas Heikkilältä. Pelaajaurallaan SM-liigan ohella Saksan, Ruotsin ja Tanskan pääsarjoissa kiekkoilleen Tirkkosen kaksi edellistä valmennuspestiä Klotenissa ja Wolfsbrgissa päättyivät potkuihin, mutta se ei ole ongelma.

– Ulkomaalaisen valmentajan paikka Sveitsissä tai Saksassa on usein tuulinen, näihin pieniin tahroihin cv:ssa ei kannata kiinnittää huomiota. JYP on ensi kaudellakin todennäköisesti liigan iäkkäin joukkue. On hyvä, että puikoissa on kokenut kiekkomies, joka on nähnyt muutakin kuin Kuopion ja Tampereen, Heikkilä arvioi.

Mutta mitä studio odottaa Tirkkosen ja adjutanttinsa Ari Santasen tuovan hurrikaaniryhmään? Mitkä ovat kaksi olennaisinta asiaa? Mikä Jukka Ahvenjärven kohtalo, kun hän ei ole enää mukana liigajoukkueen valmennusryhmässä? Peruuko Kulmala eläköitymisensä, kun JYPin peräsimeen tarttuu vahvasti SaiPa-taustainen kiekkomies?

Näihin ja moniin muihin kysymyksiin löytyy vastaus oheiselta videolta.