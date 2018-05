Hopp Schwiizi vai heja Sverige? - Sveitsi haluaa kostaa kultakypäräpelleilyn

ASETELMA: Materiaalietu on 19 NHL-pelaajan voimin Kööpenhaminassa operoivan Ruotsin puolella, siitä ei tarvitse edes keskustella. Mutta niin se oli myös Kanadan puolella ja jossain määrin Suomenkin. Silti Sveitsi on kuitenkin se, joka finaalissa pelaa.

Päävalmentaja Patrick Fischer on virittänyt koneensa äärimmilleen. Sveitsillä on toki taitavia ja luisteluvoimaisia pelaajia esimerkiksi Roman Josin ja Nino Niederreiterin muodossa, mutta ennen kaikkea joukkue on enemmän kuin osiensa summa. Kaiken takana häärii maalivahti Leonardo Genoni, johon joukkue luottaa kuin vuoreen. Luottamus - tai sen puute - veräjänvartijaan on aina asia, joka vaikuttaa koko viisikon peliin.

Mutta riittääkö Sveitsillä siltikään? Alkulohkon kohtaamisessa viikko sitten tuli takkiin 3-5 Tre Kronorin karattua 3-0 -johtoon reilussa 21 minuutissa. Sveitsi nousi parhaimmillaan maalin päähän, mutta etumatka oli liikaa. Jäähyaitiosta on syytä pysyä poissa, kun vastustaja on paukutellut pakkopelistään kiekkoja reppuun liki 40 prosentin tehokkuudella.

Ja Ruotsi on Ruotsi. Rickard Grönborgin miehistö ei välttämättä pelaa sitä silmiähivelevintä lätkää, mutta se on tehokas ja voittaa. Kevään 2006 mestaruudesta laskien Tre Kronor on ollut MM-finaalissa neljä kertaa ja hävinnyt niistä vain yhden. Yksittäisten MM-otteluiden voittoputki on tällä haavaa 14 matsin mittainen.

MM-finaaliin tuskin kenenkään tarvitsee erikseen syttyjä kaivaa, mutta niitä on viiden vuoden takaisten finaalimuistojen myötä tarjolla Sveitsille. Kotijäällään maailmanmestaruutta juhlineen Ruotsin pelaajat sonnustautuivat mauttomasti - ja mauttomiin - kultakypäriin vaihtopenkillä jo ennen kuin loppusummeri oli soinut.

Patrick Fisher oli tuon joukkueen apuvalmentaja, pelaajista mukana olivat kakkosvahti Reto Berran ohella Raphael Diaz, Roman Josi sekä Nino Niederreiter.

ARVIO: Yksittäinen jääkiekko-ottelu kovilla panoksilla on aina arvaamaton arvioitava. Järki sanoo Ruotsi, intuitio huutaa Sveitsi. Kuinka hyvin jalkava Sveitsi on palautunut, on iso kysymys. Ruotsilla on eilisistä välieristä neljän tunnin lepoetu. Ruotsi voittaa 4-2, valitettavasti.

SEURAA HEITÄ: Ruotsalaiskiekkoilun uuden sukupolveni kivijalan laadukkuudesta käynee esimerkiksi hyökkääjä Jacob de la Rose. Tänään 23-vuotispäiväänsä viettävä Montrealin peluri ei Ruotsin ykköstykistöä, mutta laadukas työmies kolmosketjun raataja on. Vakiinnutti tällä kaudella paikkansa NHL:ssa oltuaan sitä ennen kaksi kautta St. John's Ice Capsin varakapteeni.

32-vuotias kapteeni Raphael Diaz on tämän joukkueen vanhin pelaaja ja ainoa yli kolmkymppinen Berran ja Joel Genazzin lisäksi. All-around puolustaja Diaz pelaa uransa kuudetta MM-turnauksia, olympiakomennuksia on takana kolme. Royal-areenan kaukalossa on syntynyt toistaiseksi yksi maali, komealla yläpesäkudilla juuri Ruotsin verkkoon.