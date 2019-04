Huolimaton KeuPa päästi LeKin lyömään kiekkoa reppuun – Mestiksen välieräsarja palasi alkupisteeseen

Se oli hyvä ja eteenpäin vievä marssi kohti Mestis-finaaleja. KeuPa HT voitti neljä puolivälieräottelua peräkkäin ja aloitti välieräsarjan kahdella voitolla. Nyt marssin on pysäyttänyt ainakin toviksi Lempäälän Kiekko, joka kävi Keuruulta raapimassa sarjan toisen voiton. Loppulukemat olivat 3–6 (1–3, 2–0, 0–3). Sarja on palannut alkupisteeseen, voitot ovat nyt 2–2.

– Kaveri pääsi aika ilmaiseksi etumatkalle. Oltiin hemmetin huolimattomia ja menetettiin kiekkoja keskialueella ja viivojen päällä, liukas KeuPa-hyökkääjä Janne Kumpulainen harmitteli.

Siinä maanantai-illan koitos olikin tiivistettynä. No, ehkä siihen pitää lisätä se, että LeKi rankaisi isäntien hölmöilystä jokseenkin surutta. Etenkin ottelun alussa liki jokainen kiekko pölähti KeuPa-vahti Samuli Tervon selän taakse.

– Oltiin tehokkaita oikeissa hetkissä. Ja nyt jänne kesti hyvin kolmannessa erässä, LeKin päävalmentaja Miikka Kuusela iloitsi.

LeKin avauserän tehohetkellä Juuso Papinsaari, Sami Laakso ja Niko Lahtinen osuivat reilun kolmen minuutin sisään. Päätöserässä taas Matias Haaranen rankaisi kotijoukkuetta kahdesti. Niillä osumilla peli oli taputeltu. Oikeastaan minkäänlaista kirivaihdetta KeuPalta ei tällä kerralla löytynyt.

Neljäs ottelu on paras seitsemästä -sarjoissa usein erittäin merkittävä. Jos KeuPa olisi voittanut, puolustava mestari olisi jo finaalin portilla. Nyt matka sinne on todella pitkä. 2–2-tilannetta suurempi huoli KeuPalla on kuitenkin oman pelinsä kanssa. Kevään joukkue näytti – kenties Keski-Suomeen saapuneesta takatalvesta johtuen – maanantaina vähän samalta kuin talven heikoissa otteluissa.

– Peli ailahtelee liikaa. On hyviä hetkiä, mutta paljon tulee myös mustia hetkiä. Siinä on asia, mikä meidän täytyy ratkaista, KeuPa-luotsi Niko Härkönen myönsi.

Mitään ihmelääkettä ailahteluun ja huolimattomaan pelaamiseen Härkösellä ei ole. Ja ongelmien pitäisi olla poistuneita jo keskiviikkona, kun joukkueet kohtaavat Lempäälässä sarjan viidennessä väännössä.

– Tällaista huolimattomuutta ei meidän pelikirjasta löydy, joten ei tämä mikään pelitapajuttu ole. Pelaajista se lähtee, Härkönen näki.

Saman allekirjoitti myös Kumpulainen.

– Otteluihin valmistautuminen ja niihin latautuminen lähtee jokaisesta pelaajasta itsestään, Kumpulainen totesi.

Maanantaina KeuPan avauserän synkkä jakso osui hieman erikoiseen kohtaan, sillä kotijoukkue sai otteluun juuri sellaisen alun kuin se varmasti toivoikin. Jesse Pelamon ylivoimalla tälläämästä avausmaalista KeuPa ei kuitenkaan saanut lisävirtaa, vaan joukkue alkoi kollektiivisesti sekoilla.

– Eka maali tuli helposti ja nopeasti. En tiedä, ajateltiinko siinä sitten, että tämä ottelu hoituu jotenkin helposti. Olihan kaveri myös todella tehokas paikoissaan, Härkönen huomautti.

– Mutta sitten jo eka erän viimeinen kymppi oli hyvä ja toisen erän alussa tultiin nopeasti rinnalle, Härkönen jatkoi.

Juuri nuo hyvät hetket KeuPan on syytä ottaa maanantain ottelusta mukaan.

– No nyt tämä on paras kolmesta -sarja. Nollasta taas lähdetään ja pelit eivät ole veljiä keskenään, Härkönen ynnäili.

– Mutta se on selvää, että meidän täytyy muuttua. Tämä ei riitä. Tuosta huolimattomuudesta on päästävä, sillä sitä oli niissäkin peleissä, jotka voitettiin, Härkönen korosti.

Nyt KeuPan on haettava finaaleihin päästäkseen voitto Lempäälästä. Temppu on kova, mutta ei lähelläkään mahdotonta.

– Pelataan omaa hyvää peliä, Kumpulainen suunnitteli.

Kuulostaa yksinkertaiselta lääkkeeltä. Mutta myös toimivalta.