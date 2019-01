Hurja voittoputki katkesi, mutta Lukko on silti JYPiä vastaan suosikki

ASETELMA: Vilkaisu kuntopuntariin kertoo, että suosikki tähän kamppailuun ei tarvitse juuri arpoa. Se on illan isäntäjoukkue Lukko. Se toki hävisi lauantaina kamppailunsa TPS:lle niukasti 2-3, mutta sitä ennen joukkue porhalsi hulppeassa yhdeksän ottelun voittoputkessa. JYP puolestaan on voittanut edellisen kymmenen kierroksen aikana vain kolme kertaa.

Vaikka hurrikaaniryhmä poimi lauantaina kolme pistettä Ässiltä, on joukkueen tilanne sarjataulukossa edelleen äärimmäisen tukala. Otteluita on JYPin osalta toki jäljellä vielä 25, mutta eroa alemmalle pudotuspeliviivalle on neljä pykälää ja yhdeksän pistettä. Vaikka jostain löytyisi jonkinlainen viisasten kivi ja peli alkaisi kulkea, voi matka silti osoittautua pirullisen pitkäksi.

Sarjanelonen Lukko puolestaan pinttelee voittoputkensa jälkeen SM-liigan ylemmän keskiryhmän mukana. Kärpät lienee jo karannut runkosarjan voittoon ja TPS on tarttunut vahvasti kakkossijaan, mutta sijat 3.-7. mahtuvat viiden pisteen sisään. Kotietupaikalta voi siis tulla hyvinkin vikkelästi lähtö sääliplayoff-joukkueiden sekaan, jos tuloksenteko alkaa tökkiä.

Lukon sairaslistalta löytyy neljä nimeä, kun puolustajat Rony Ahonen ja Simo-Pekka Riikola sekä hyökkääjät Antti Saarela ja Jere Friberg ovat poissa. JYP ei ole ilmoittanut loukkaantuneeksi ketään. Uusvanha hurrikaanikasvo Jake Newton ei ole mukana vielä tässä ottelussa.

ARVIO: JYP ja Lukko ovat viettäneet kauden keskinäisissään melkoisia maalijuhlia. Lukolla on plakkarissa 5-3 voitto, JYP puolestaan laittoi vielä paremmaksi ja voitti 7-2. Samanmoisia maalijuhlia tuskin tällä kertaa nähdään. Lukko voittaa 3-1 tai 3-2.

SEURAA HEITÄ: Aleksi Rutanen haisteli liigailmaa kahden ottelun verran Bluesissa kuusi vuotta sitten. Sen jälkeen 24-vuotias hyökkääjä on pelannut mestistä TuTossa, Kiekko-Vantaassa, Espoo Unitedissa ja tällä kaudella KeuPassa. Rutasen tämän kauden 24 mestiskamppailun saldo on 4+8=12. JYP-debyytti sujuu kolmosketjussa yhdessä J-P Hytösen ja Samuli Ratisen kanssa.

Lukon urheilutoimenjohto voi onnitella itseään TPS:ssa pieneen rooliin jääneen Tarmo Reunasen houkuttelemisesta Raumalle. Kesken viime kauden Lukon paitaan vaihtanut 20-vuotias Reunanen pelaa läpimurtokauttaan ja on joukkueensa tehokkain puolustaja saldolla 4+9=13.