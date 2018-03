Hurjassa maalivireessä oleva Patrik Laine lähestyy vuosituhannen kovinta suomalaistulosta

Winnipegin laitahyökkääjä Patrik Laine on laukonut kymmenessä viimeisimmässä ottelussaan jääkiekon NHL:ssä pisteet 13+6=19. Hän on kymmenen ottelun otannassa sarjan paras maalintekijä ja jakaa pistepörssin kärkipaikan Pittsburghin Jevgeni Malkinin (7+12) kanssa.

Coloradon Nathan MacKinnonilla on pisteitä 8+10=18 ja Tampa Bayn Nikita Kutsherovilla 4+13=17.

Laine laukoi keskiviikon vastaisena yönä Suomen aikaa hattutempun, kun Winnipeg voitti New York Rangersin 3–0. Suomalaishyökkääjästä tuli liigahistorian kolmas pelaaja, joka on tehnyt vähintään neljä hattutemppua ennen 20-vuotispäiviään.

– Tämä on hyvä kysymys ja on eräänlainen salaisuus, joten en halua kaikkien tietävän sitä, Laine ruoti NHL.comille virettään ja maalintekotaitoaan.

Suomalaishyökkääjän kauden pistesaldo on 38+23=61, joten hän ylitti tulokaskautensa maalimäärän 36.

– Kun ei anna painetta yhdelle sarjan parhaista maalintekijöistä, hän käyttää paikkansa. Hän on hyvä pelaaja ja siitä täytyy antaa tunnustus, Rangersin tähtimaalivahti Henrik Lundqvist kehui Lainetta.

Vain Ovetshkin edellä

Viime viikkojen vireensä ansiosta Laine on noussut taistelemaan NHL:n maalipörssin kärkisijasta. Hän nousi hattutempullaan maalipörssin toiselle sijalle ja on vain kahden täysosuman päässä Washingtonin Aleksandr Ovetshkinista, jolla on 40 maalia.

Laineen kauden ottelukohtainen maalikeskiarvo 0,58. Jäljellä olevat 16 runkosarjaottelua tuottaisivat laskennallisesti yhdeksän täysosumaa eli runkosarjan lopussa Laineen saldo olisi 47 maalia.

Tällä vuosituhannella suomalaispelaajista vain Teemu Selänne on pystynyt ylittämään 40 maalin rajan. Hän teki 48 maalia kaudella 2006–2007 ja edellisellä kaudella 40.

Vuosituhannen parhaita suomalaismaalimääriä vertailtaessa Laineen 38 maalia on jaetulla neljännellä sijalla yhdessä Olli Jokisen kauden 2005–2006 saldon kanssa. Jokinen teki parhaalla kaudellaan 2006–2007 runkosarjassa 39 täysosumaa.

Rinteelle 50:s nollapeli

Laineen lisäksi monien muidenkin suomalaisten pistevire on ollut hurja viime viikkoina. Floridan Aleksander Barkov kartutti tiliään kahdella syöttömerkinnällä, kun Florida hävisi Tampa Baylle 4–5 jatkoajan päätteeksi. Barkovin kymmenen viimeisimmän ottelun saldo on 7+9=16, ja hän on suomalaisten kauden pistetilaston kärjessä lukemilla 25+41=66.

Coloradon Mikko Rantanen on rohmunnut pisteet 22+42=64, mutta jäi tehoitta Chicagoa vastaan. Chicago voitti jatkoajalla 2–1. Myös Minnesotan Mikael Granlundin (19+37=56) haarukassa on 60 tehopisteen raja. Granlund nappasi syöttöpisteen, kun Minnesota kukisti Carolinan 6–2.

Pekka Rinne pelasi uransa 50. nollapelin, kun Nashville kukisti Dallasin 2–0. Rinne torjui 26 ja Dallasin Kari Lehtonen 32 kertaa.