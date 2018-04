Hurjavireinen David Pastrnak nousi legendojen joukkoon: vain Phil Esposito on avannut NHL:n pudotuspelit yhtä tehokkaasti

David Pastrnak kirjasi nimensä legendan rinnalle, kun Boston Bruins takoi 7–3-voiton Torontosta NHL-jääkiekkoliigan pudotuspeleissä. Tshekkihyökkääjä teki kolme maalia ja kokosi yhtä monta syöttöä, ja hänellä on kahden pudotuspeliottelun jälkeen kasassa huimat tehot 4+5. Yhtä moneen pisteeseen on pudotuspelisarjan kahdessa ensimmäisessä ottelussa yltänyt vain Phil Esposito vuonna 1969.

– Pelaan hienojen pelaajien kanssa hienossa joukkueessa, ja meillä sujuu nyt hyvin. On helppoa vain seurata mukana, kaikkien aikojen nuorimpana kuuteen tehopisteeseen pudotuspeliottelussa päässyt 21-vuotias Pastrnak totesi vaatimattomasti NHL:n sivustolla.

NHL:n ennätyspistemäärä yhdessä pudotuspelimatsissa on kahdeksan, johon ovat yltäneet Mario Lemieux (5+3, vuonna 1989) ja Patrik Sundström (3+5, 1988).

Pastrnakin ketjukaverit Patrice Bergeron ja Brad Marchand keräsivät viime yön ottelussa neljä syöttöpistettä mieheen.

Bruins johtaa sarjaa 2–0 kahden vakuuttavan voiton jälkeen. Tuukka Rask otti voiton 30 torjunnallaan, mutta suomalaismiinusta toi Toronton Leo Komarovin alavartalovamma toisessa erässä.

Myös Tampa Bay venytti ottelusarjajohdon 2–0:aan, kun se kaatoi Sami Vatasen New Jerseyn 5–3. Vatanen teki ottelussa 2–5-kavennusmaalin toisen erän viimeisellä minuutilla. Ennen tätä Vatanen oli epäonnekseen potkaissut kiekon omaan maaliin Keith Kinkaidin ohi. Tampa Bayn Nikita Kutsheroville kirjattu vahinkomaali jäi voitto-osumaksi.

Colorado kiusasi Nashvillea

Runkosarjan voittanut Pekka Rinteen Nashville joutui tiukille Coloradon kanssa, mutta 2–0-sarjajohto realisoitui kuitenkin 5–4-voitolla. Colorado oli kolme kertaa kahden maalin päässä ja nousi joka kerta maalin päähän, mutta tasoihin eivät vieraat koskaan päässeet. Rinne pysäytti kiekon 26 kertaa.

– Tuo porukka ei koskaan luovuta. Ei pudotuspeleissä tietenkään mikään jengi luovuta, mutta he kyllä pelaavat epätoivon vimmalla. Heillä on paljon nuorta taitoa, jota pitää varoa. Meidän on varmistettava pelit paremmin, Nashvillen Ryan Johansen tiivisti hikisen illan.

Anaheimissa tilanne on synkkä, sillä Ducks hävisi toistamiseen kotonaan San Joselle. Kaksi seuraavaa ottelua pelataan San Josessa, joten Sharks voi ratkaista jatkopaikan kotijäällään.