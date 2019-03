Hurri- ja pelikaani vastakkain - Unohtakaa JYPin murskavoitto

ASETELMA: JYPin 6-2 -murskavoittoon päättyneestä joukkueiden edellisestä kohtaamisesta ei kannata tähän päivään juuri johtopäätöksiä vetää. Pelicansilta puuttuivat silloin Hannes Björninen, Oliwer Kaski ja Hynek Zohorna maajoukkuetehtävien vuoksi ja se oli paitsi pelillinen suonenisku, aiheutti myös jonkinlaisen henkisen lamaantumisen. Lisäksi joukkue on tämän jälkeen vielä vahvistunut Juhamatti Aaltosella.

Nyt pelikaani on taatusti astetta ärhäkämpi lintu. Se on tällä haavaa kiinni puolivälierien viimeisessä kotiedussa ja haluaa taatusti tuon paikkansa pitää. Päävalmentaja Ville Nieminen vaatii paljon, mutta antaa taitelijoilleen myös vapauksia. Häkellyttävät kymmenen pussinokkaa on rikkonut yhden kauden piste-ennätyksensä tämän sesongin aikana.

Pelicansilla on energiaetu puolellaan, kun se pelasi viimeksi keskiviikkona ja kamppailu on kotijoukkueelle vasta viikon toinen. JYP puolestaan otteli eilen sekä tiistaina. Pelicans lyö taatusti melkoisen rallin päälle ja sen selvittämisessä hurrikaanipaidoilla piisaa työsarkaa. Kuten kapteeni J-P Hytönen eilisen Tappara-pelin jälkeen totesi, JYPin pystyttävä puolustamaan mahdollisimman paljon etuperin. Valuva trap puolestaan tuottaa ongelmia omaan päähän.

JYPin kokoonpanon ainoa muutos sitten eilisen on aloittavan maalivahdin vaihto, kun vielä viime kaudella Pelicansissa pelannut Joona Voutilainen ottaa torjuntavastuun. Loukkaantuneita hurrikaanipaidoilla ei tällä haavaa tiettävästi ole. Pelicansilta puuttuu jo aiemmin mainitulla maajoukkuereissulla osumaa ottanut Zohorna.

ARVIO: Pelicans on suosikki, siitä ei pääse yli eikä ympäri. JYP kuitenkin vilautti eilen taas kulmahammasta vähän ohi menneen tiistaisen Lukko-pelin jälkeen. Kotijoukkue iskee 2-3 maalia, JYP kaksi. Jatkoaikakin on mahdollinen, jos vain Voutilaisella koppi tarttuu vanhassa kotihallissa.

SEURAA HEITÄ: JYPin nelosketju Janne Kolehmainen - Miika Lahti - Markus Jokinen oli Tapparaa vastaan erinomaisella pelipäällä, Kolehmainen paukautti vihaisella ranteella JYPin 2-1 -johtomaalinkin. Sen tosin alusti Eric Perrin vaihdon ollessa kesken, mutta nelonen oli joka tapauksessa hyvä. Hurrikaanihyökkäyksen vakioukkeleista Miika Lahti on ainoa, jonka maalitili on vielä avaamaatta. Jokohan tänään?

Juhamatti Aaltosta kannattaa tietysti aina seurata. Kyseessä on hyökkäyssuuntaan parhaimmillaan liigan dominoivin pelaaja silloin, kun pellaaminen kiinnostaa. Pelicansin kakkosvalmentaja, pääomistaja Pasi Nurminen on yhdessä päävalmentaja Niemisen kanssa tae siitä, että kiinnostaa. Eikä Aaltonen olisi muuten Lahteen palannutkaan. Viiden ottelun saldo on hulppea 5+2 ja Aaltonen on kiskonut hurjia minuuttimääriä. Keskiviikkona TPS:aa vastaan jopa 22. Siinä rytäkässä syntyi myös kaksi maalia.