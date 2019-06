Hurricanes luottaa saavansa Ahon sopimukseen "ennen harjoitusleiriä"

NHL-seura Carolina Hurricanes uskoo, että suomalaissentteri Sebastian Ahon jatkosopimus seuraan saadaan tehtyä. Kolmevuotisen tulokassopimuksensa päättävä Aho on noussut Hurricanes-tähdeksi, ja 21-vuotias Kärppien kasvatti ylsi päättyneellä kaudella jo piste per peli -kerhoon koottuaan tehot 30+53.

Carolinan GM Don Waddell kertoi käyneensä "hienon keskustelun" Ahon agentin Gerry Johanssonin kanssa, ja keskusteluja jatketaan jälleen tällä viikolla. Aikataulu sopimuksen saamiseen on kuitenkin hyvinkin väljä.

– Luotan siihen, että saamme hänet signeerattua ennen (syyskuun) harjoitusleiriä, Waddell kertoi tiistaina paikallislehti News & Observerin mukaan.

Aho on RFA eli rajoitettu vapaa agentti, joten muilla seuroilla on mahdollisuus tarjota hänelle sopimusta siirtomarkkinoiden avautuessa 1. heinäkuuta. Hurricanesilla on kuitenkin oikeus pitää Aho samoilla ehdoilla kuin mitä kilpailija tarjoaa.

– Pystymme vastaamaan ja myös vastaamme mihin tahansa meille (Ahosta) tarjottaviin sopimusehtoihin, ja olemme tehneet sen selväksi, Waddell painotti.