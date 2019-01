Hurrikaani jatkaa "pudotuspelejään" - Kaikki ketjut taas uuteen uskoon

ASETELMA: JYPille kävi lauantain kierroksella vanhanaikaisesti. Edellisillan tappiosta terhentynyt Ilves loikkasi heti kuskin paikalle ja pääsi rytmittämään peliä. Hurrikaaniryhmällä ei ollut aseita vastata tupsukorvien tempolätkään ja noutaja tuli lopulta melko nopeasti.

Se on kuitenkin ollutta ja mennyttä, kun "pudotuspelit" jälleen tänään jatkuvat. Hippokselle saapuu eräs JYPin tämän hetken päävastustajista, yhdeksäntenä majaileva SaiPa, joka on taulukossa viisi pistettä sijalla yksitoista olevaa kotijoukkuetta edellä. SaiPalla on peli enemmän pelattuna, joten laskennallisesti se olisi haarukoitavissa.

Vaikka JYP ei ole tällä haavaa kuin pisteen päässä viimeisestä playoff-paikasta, vaade tuloksentekoon on koko ajan kova. Kymmenenteen sijaan vaadittaneen hieman yli 80 pistettä, kun joukkueella on niitä nyt 59. Pelaamatta on vielä 17 kierrosta. Viimeinen suora puolivälieräpaikka irronnee noin 95 pisteellä. Se on JYPin resursseilla operoivalle seuralle minitavoite ja yhä saavutettavissa, mutta työn ja tuskan takana.

Mutta peli kerrallaan, niinhän sitä jääkiekkoa pitää pelata. Se sielukas perustekeminen, jota nähtiin Risto Dufvan kolmessa ensimmäisessä ottelussa, riittää usein yllättävän pitkälle. Vaan jos siitä antaa tuumankaan periksi, käy voittaaminen äärimmäisen vaikeaksi.

SaiPan tammikuu on ollut tuloksellisesti murheellinen, kun yhdeksästä ottelusta on kasassa vain kymmenen pistettä. Kokonaisuutena kausi on ollut enemmän tai vähemmän kaksijakoinen. Ensimmäiset 22 kierrosta tuottivat 37 pistettä, viimeisimmät vain 27. Hippokselle sputnikit tosin saapuvat kolmen pelin pisteputkessa.

JYPin kokoonpano on jälleen mielenkiintoinen, kun jokainen hyökkäysketju meni jälleen uusiksi sitten edellisen ottelun. Aloittavaksi maalivahdiksi palaa Eetu Laurikainen.

ARVIO: Kauden aiemmista kohtaamisista kummallakin on plakkarissa yksi jatkoaikavoitto kotikaukalosta. Tänään ylitöitä tuskin tarvitaan, sen verran jämerämmin JYPin sopii olettaa kaukaloon saapuvan lauantain selkäsaunan jälkeen. 3-4 lienee jälleen hurrikaanipaitojen maalihaarukka, SaiPa tekee yhden tai kaksi.

SEURAA HEITÄ: Jerry Turkulainen tekee kaukalossa edelleen paljon oikeita asioita, mutta onhan tämä nyt käsittämätöntä, että edellisestä maalista on jo täydet 30 kierrosta aikaa. Reppu heilui viimeksi KooKoota vastaan 19. lokakuuta. Mainitun 30 kierroksen aikana Turkulainen on laukonut 36 kertaa, kun ensimmäiset 13 ottelua tuottivat 28 kutia ja kaksi osumaa. 30 maalittoman ottelun jaksolta löytyy peräti seitsemän kamppailua, joissa hän ei ole laukonut kertaakaan. Vähintaan kolmen laukauksen otteluita on vain yksi. Mikään pommittajahan Turkulainen ei pelaajatyypiltään ole, mutta vähäisiä ovat lukemat.

SaiPan takalinjoilta on tällä kaudella löytynyt kiitettävästi tehoja, kun pakkikalusto on kirjauttanut yhteensä 97 (17+80) pistettä. Vertailun vuoksi, JYPin vastaava lukema on 69 (13+56). Yli 15 pistettä ovat kiskoneet Kalle Maalahti (3+19=22), Brenden Kichton (7+9=16) sekä Penn Staten yliopistosta saapunut tulokas Erik Autio (3+12=15). Nopeasti liigajuonesta kiinni saanut 23-vuotias Autio on hyvä esimerkki siitä, kuinka NCAA parhaimmillaan valmistaa ammattilaisuraan.