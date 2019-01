Hurrikaani lähestyy playoff-paikkaa – "Ei ollut normaalialku"

Se taitaa sittenkin olla mahdollista, nimittäin JYPin änkeytyminen SM-liigan pudotuspeleihin. Sarjataulukon peräkolmanneksessa läpi kauden majaillut hurrikaaniryhmä pistäytyi lauantai-illan ratoksi Hakametsässä hakemassa Tapparasta 4-2 -voiton.

Pistepussi lihoi voiton myötä 56:een ja matkaa alemmalle pudotuspeliviivalle on enää kaksi pistettä. Suora puolivälieräpaikka on toki vielä kymmenen pisteen päässä, mutta viime aikojen kuntopuntari näyttää JYPin osalta mairealta. Seitsemästä edellisestä ottelusta on kasassa kuusi voittoa ja 17 pistettä.

Tyylipisteitä ltapuhteesta ei sovi JYPille jakaa. Avauserän 3-0 -johto oli osin onnekaskin, osin se meni Tappara-vahti Christian Heljangon kehnon iltapuhteen piikkiin. Heljanko vaihdettiinkin maaliltaa jo ajassa 6.15, kun Julius Nättinen laukoi hurrikaanipaidat 3-0 -johtoon. Ennen Nättistä olivat osuneet Jarkko Immonen ja Eric Perrin. Heljangolle kirjattiin ottelussa vain yksi torjunta.

- Ei ollut normaalialku, mutta voitto tuli ja se on pääasia, tiivisti päävalmentaja Risto Dufva iltapuhteen.

Toiseen erään Tappara toipui shokkialusta ja JYPin vaikeudet alkoivat. Kotijoukkue voitti toisen erän laukaukset 22-8 ja kolmannen 24-8. Se kuvaa hyvin ottelun luonnetta viimeisen 40 minuutin aikana. Risto Dufvan poppoo oli pahasti jaloissa, alun maali-iloittelun jälkeen JYPiltä ei nähty oikein minkäänlaista hyökkäyspeliä. Heljangon tilalle vaihdettu konkari Niklas Bäckström torjui lopulta vain 16 kiekkoa, kun erinomainen Eetu Laurikainen hurrikaaniuunissa venyi 38:aan.

Louhivaara jätti leikin kesken

Omissa pyörimisestä huolimatta kohonnut vaatimustaso näkyi perjantain HIFK-ottelun tapaan monessa kohdin. Etenkin alivoimalla hurrikaanipelurit blokkasivat laukauksia hullun kiilto silmissä. Paniikinomaiseen höseltämiseen joukkue ei sortunut, vaikka pitkin iltaa melkoinen hätä olikin. Risto Dufvan penkkikoutsausta nähtiin jälleen viljalti, komentaja RD:lla oli suojateilleen asiaa jokaisella pelikatkolla, mainoskatkolla ja aikalisälläkin.

Tapparan hahmoksi nousi entinen jäähy- ja pelikieltomaisteri Ben Blood. Uransa parasta kiekkoa tahkoava "Veri-Pena" keskittyy tätä nykyä pelaamiseen ja tekee sen hyvin. Tänään syntyi saldo 1+1 ja kauden 23 ottelusta on jo 4+11=15 pistettä.

JYPille tuli jobinpostia ottelun toisessa erässä, kun jalkansa loukannut Ossi Louhivaara joutui jättämään kentän. Ehdottoman positiivisiin asioihin voi listata Jani Tuppuraisen viimeistelemän 2-4 -maalin. Osuma oli ensimmäinen, jonka JYP onnistui tällä kaudella tekemään vastustajan pelatessa ilman maalivahtia. Kaikki muut joukkueet olivat tällä kaudella jo moiseen pystyneet.

Ensi viikolla JYP isännöi Ilvestä perjantaina ja vierailee tupsukorvien kotiluolassa lauantaina. Ilves on tällä haavaa sarjataulukossa sijalla kahdeksan, viisi pistettä JYPiä edellä. Tuplapelin voittamalla hurrikaani kiskaisee siis itsenä perinneseuran ohi.