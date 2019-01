Hytönen ja Ratinen aistivat muutoksen - "Risto on oma persoonansa"

JYPin tehomiehet HIFK:n 3-1 -kaadossa löytyivät kapteeni J-P Hytösen kolmosketjusta. 37-vuotias kippari nakutti 1+1 ja iski tammikuun toisen maalinsa. Marras-joulukuu sujuivatkin ilman osumia, joulukuu peräti kokonaan ilman tehopisteitä. Ketjun nuori vasen laita Samuli Ratinen, 20, säesti samanlaisella saldolla.

JYPin kokoonpanossa oli vain kaksi muutosta sitten edellisen ottelun, vaikka päävalmentaja vaihtui maanantaina Lauri Merikivestä Risto Dufvaan. Eetu Laurikainen korvasi maalinsuulla Joona Voutilaisen ja Anttoni Honka seitsemäntenä puolustajan Olli-Petteri Viinikaisen. Merkittävä vaihdos nähtiin kuitenkin ylivoimapelissä, kun Ratinen siirrettiin Hytösen paikalle.

Aiemmin sekä ali- että ylivoimaa pelannut Hytönen ei ollut muutoksesta ainakaan päällisin puolin moksiskaan.

- Jokainen pelaa jotain roolia. Kahdeksan hyökkääjää pelaa ylivoimaa ja neljä alivoimaa. Tehtiin yksi ylivoimalla, eikä päästetty yhtään alivoimalla. Tämä on tulosurheilua ja logo edellä tässä mennään, Hytönen totesi.

- Jokaisella on selkeästi yksi duuni ja kaikki hyökkääjät ovat erikoistilanteissa mukana. Ihan mukava siellä on alivoimalla touhuta ja siinä on kyllä ihan riittävästi puuhaa, hän lisäsi.

Sekä Hytösen että Ratisen pisteet syntyivät tasakentällisin. Nuori laitahyökkääjä ei ollut moksiskaan seuraikonin saappaisiin hyppäämisestä ylivoimatilanteissa.

- Mukavahan se on pelata yyveetä, mutta ei se vaikuta koko joukkueen tekemiseen, liigauransa viidennen maalin viimeistellyt ja ensimmäsen syöttöpisteen saalistanut Ratinen tuumasi.

JiiPee scoraa

Sekä juniori että konkari myönsivät, että hurrikaanileirissä puhaltavat muutoksen tuulet, ennen muuta pelitilanteissa.

- Ehkä normaali arki on vähän ryhdikkäämpää nyt, mutta aika samanlaista. Pelin aikana se oli erilaista. Risto otti jokaisella mainoskatkolla koko nipun kasaan ja asiaa oli. Ihan hyvä niin, Ratinen naurahti.

- Jokainen on oma persoonansa ja Risto on omansa. Jokainen koutsaa omalla tyylillään. Oli ihan hyvä meininki, aika rauhallista siellä kuitenkin tänään oli, Hytönen puolestaan luonnehti.