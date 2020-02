IS: Jääkiekkokatsomossa istunut 8-vuotias tyttö sai osansa, kun KooKoon kohupuolustaja Bergerin tunteet kuumenivat vaihtoaitiossa

Jääkiekkoliigaottelu Ilves–KooKoo lämpeni perjantai-iltana niin kuumaksi, että myös yleisö sai tuta yhden pelaajan tunteet hyvin konkreettisella tavalla, kertoo Ilta-Sanomat. Ottelu päättyi tamperelaisten 2–1-voittoon.

Suodenniemeläinen Janne Vaahtera oli seuraamassa ottelua 8-vuotiaan tyttärensä kanssa Hakametsän jäähallissa Tampereella. Tytär oli katsomassa ensimmäistä kiekko-otteluaan Ilveksen kannattajiin kuuluvan isänsä kanssa.

Kolmannen erän puolivälin tienoilla pelaajien välillä oli kähinää, ja Vaahteran kertoman mukaan KooKoon puolustaja Martin Berger jatkoi kiivasta keskustelua Ilveksen pelaajien kanssa vielä vaihtopenkiltä.

Vaahtera kertoo, että Bergerin tunteet kuumenivat siten, että hän alkoi lopulta viskoa juomapullonsa sisältöä. Tästä sai osansa myös vaihtopenkin takana istunut Vaahtera tyttärineen.

– Tytär kysyi, että miksi täällä kastuu, Vaahtera kertoo Ilta-Sanomissa.

Vaahteran mukaan juoma lensi hänen ja hänen tyttärensä syliin, ja tyttären farkut kastuivat lähes kokonaan.

Vaahteran mukaan ottelun tuomari on vienyt asian eteenpäin ja tapaus on myös seurojen tiedossa. Ilta-Sanomat kertoo, että SM-liigan kilpailutoimenjohtaja Arto I. Järvelän mukaan perjantain välikohtauksesta on kirjattu raportti, ja asian käsittelyä jatketaan maanantaina.

Maanantaina iltapäivällä Ilta-Sanomat julkaisi uuden jutun, jonka mukaan Berger on pahoitellut pikkutytölle aiheuttamaansa mielipahaa. Samassa jutussa Vaahtera kertoo myös Ilveksen esittäneen pahoittelunsa ja tarjonneen liput toiseen otteluun.

Lisäksi Bergerin seura KooKoo on pahoitellut tapahtunutta henkilökohtaisesti Vaahteralle.

– He lähettävät sellaisen pehmonallen. Ja jos haluamme mennä Kouvolaan, niin otteluliput myös, Vaahtera kertoo Ilta-Sanomissa.

Berger on ollut yksi tämän kauden kohupelaajista, sillä kyseenalaiset edesottamukset ovat kerryttäneet hänelle jo 154 jäähyminuuttia ja kaksi pelikieltoa.

Juttua täydennetty 17.2.2020 kello 14:06 tiedoilla seurojen ja Bergerin esittämistä pahoitteluista.