IS: JYP-vahti Olkinuora ensi kaudeksi Pelicansiin

Jääkiekkoliigan JYPissä pelaava maalivahti Juho Olkinuora siirtyy ensi kaudeksi Lahden Pelicansiin, kertoi Ilta-Sanomat sunnuntaina.

Olkinuora, 27, kiekkoilee toista kauttaan JYPissä. Tiistaina Olkinuora torjui joukkueelleen CHL-mestaruuden ruotsalaisen Växjön kustannuksella.

Olkinuoran päästettyjen maalien keskiarvo, 2,10, on tällä hetkellä kotimaisen liigan neljänneksi paras. Hän on johdattanut JYPin 19 voittoon. Nollapelejä Olkinuoralle on kertynyt viisi.