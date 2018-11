Illalla luvassa ilmaista kiekkoherkkua: JYPin vieraspeli näkyy televisiosta kaikelle kansalle

Jääkiekkoliigan häntäpäässä rämpivä JYP palaa tänään keskiviikkona kaukaloon maaottelutauon jälkeen. Vieraspelissä on vastassa HPK.

Ottelu lähetetään poikkeuksellisesti ilmaiseksi televisiossa. Lähetys TV5-kanavalla alkaa kello 18 ja kiekko putoaa jäähän kello 18.30.

JYP on pelannut tällä kaudella 19 liigaottelua ja on sarjassa toiseksi viimeisenä 18 pisteellä. HPK:n kausi on lähtenyt käyntiin huomattavasti paremmin: sillä on 20 ottelun jälkeen kasassa 32 pistettä, ja sarjataulukosta joukkue löytyy viidenneltä sijalta.