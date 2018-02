Jääkiekon Liigan alemmalla pudotuspeliviivalla riittää vielä taisteltavaa, kun Pelicans ja Ässät yrittävät pitää kiinni asemistaan viivan paremmalla puolella. HPK ja Ilves tähyävät vielä mukaan kevään huipennukseen, mutta vain Ilves onnistui kartuttamaan pistetiliään lauantain kierroksella, jonka jälkeen Liiga hiljentyy olympiatauolle kymmeneksi päiväksi.

Ilves kukisti iltapäiväottelussa KooKoon maalein 3–2. Tamperelaisjoukkue nousi viiden pisteen päähän viimeisestä pudotuspelipaikasta, kun joukkueella on jäljellä viisi runkosarjaottelua. Ilveksen maalintekijöinä kunnostautuivat Topias Haapanen, Ville Meskanen ja Otto Koivula.

Viimeistä pudotuspelipaikkaa pitää hallussaan Ässät, joka hävisi voittolaukauskilpailun päätteeksi Pelicansille maalein 3–4. Pelicans on sarjassa pykälän Ässien yläpuolella, joten lahtelaisten pudotuspelipaikka alkaa hiljalleen varmistua. Etumatkaa Ilvekseen on kahdeksan pistettä.

Lauantaina Pelicansin avainpelaajiin lukeutui Libor Sulak, joka summasi varsinaisella peliajalla kaksi syöttöpistettä ja onnistui ainoana pelaajana maalinteossa voittolaukauskilpailussa.

JYP nousi kärkikolmikkoon

HPK:lla on matkaa pudotuspeleihin kahdeksan pistettä, kun jäljellä on viisi runkosarjaottelua. HPK hävisi vieraskaukalossa HIFK:lle 1–3. HIFK on sarjassa viidentenä ja tavoittelee vielä paikkaa kärkinelikosta, joka saa kotiedun puolivälieriin.

Ennen lauantain kierrosta neljättä sijaa piti hallussaan JYP, mutta jyväskyläläiset kukistivat Jukurit 4–1 ja nousivat kolmanneksi huilipäivää viettäneen Tapparan ohi. Jyväskyläläisten tehomiehenä hääri Antti Suomela pistein 1+2. JYPillä oli mahdollisuus nousta jopa toiseksi, mutta sarjakakkonen TPS hoiteli omassa ottelussaan Lukon 4–1.

Runkosarjan voittoon matkalla oleva Kärpät hävisi kotonaan SaiPalle voittolaukauskilpailun päätteeksi 3–4. Lappeenrantalaiset havittelevat vielä suoraa puolivälieräpaikkaa.

Kierroksen myöhäisottelussa KalPa isännöi sarjajumbo Sportia ja otti 5–1-voiton. KalPa on kuudentena, ja sillä on kaksi pistettä SaiPaa enemmän.

Korjattu Kärpät-SaiPa-ottelun lopputulos. Kooste. Korjattu Kärpät-SaiPa ottelun lopputulos. Täydennetty viimeiseen kappaleeseen KalPa-Sport.