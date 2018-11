Isot valot eivät KeuPa HT:ta hämää: "Tuskin kukaan saa Helsingin lampuista ylimääräisiä kiksejä"

KeuPa HT:n päävalmentaja Niko Härkönen suhtautuu jääkiekon Suomen cupiin kuten moni muukin: hieman empien.

– En oikein tiedä, mitä siitä pitäisi ajatella, Härkönen myöntää.

– Toiset arvostavat kilpailua, toiset eivät. Kyseessä on uusi juttu vuosien tauon jälkeen. Ehkä ottaa aikansa ennen kuin se loksahtaa kunnolla kiekkoväen mieliin.

Yhdestä asiasta Härkönen on kuitenkin varma.

– Aina kun KeuPa lähtee matkaan kohti jääkiekko-ottelua, se hakee onnistumista ja voittoa.

Tällä viikolla keuruulaisjoukkueella on edessä reissu Helsinkiin, jossa pelataan perjantai-iltana cupin finaali KeuPa HT–Imatran Ketterä.

Härkönen näkee, että loppuottelu on etenkin seuralle hieno ja tärkeä tapahtuma.

– Pelaajille kamppailu sen sijaan tuskin on uran kohokohta – tuli voitto tai tappio, KeuPa-käskijä miettii.

Kun Härköselle esittää, että onhan se upea käydä Hartwall Arenan isoissa valoissa, valmentaja hymähtää.

– Eivät ne valot taida niin ihmeellisiä olla, hän miettii.

– Tuskin kukaan meistä on niin kiinnostunut lampuista, että saa niistä ylimääräisiä kiksejä.

Suomen cupin loppuottelussa on rahallisena panoksena 10 000 euroa. Voittava seura kuittaa 7 000 euroa, häviäjä 3 000.

– Saamme siis joka tapauksessa kuitattua kulut palkintorahalla, Härkönen toteaa.

Itse kamppailusta Härkönen odottaa mielenkiintoista.

– Ketterä on pirun hyvä joukkue. Se on hyökkäävä ja samalla äijämäinen ryhmä, jolla on ehkä Mestiksen paras pakkikalusto.

Härkösen oma joukkue on hakenut pitkin syksyä suuntaansa.

– Parempaa kohti on menty, Härkönen kertoo.

– Olemme saaneet pikkuhiljaa kiinni takerrelleesta joukkuepelaamisesta. Nyt alkaa tilanne olla jälleen se, että kaverit pelaavat logolle. Jos niin ei ole, on koko lailla sama, millaisia kuvioita fläppitaululle piirrellään.

KeuPan fanit ovat asialla. He ovat lähdössä reissuun kolmella bussilla. KeuPan Fan Clubin puuhamies Jani Humala uskoo, että finaalissa lehtereillä on jopa 200 keuruulaista.

– Voidaan hyvinkin päästä samoihin lukemiin kuin viime kevään Mestis-finaaleissa, Humala sanoo.

Pasilan areenalle mahtuu yli 13 000 katsojaa, mutta Humala uskoo jo parinsadan keuruulaisen tuovan tunnelmaa halliin.

– Toivotaan, että paikalla on keuruulaisten lisäksi muitakin, Härkönen toteaa.