"Isoveli veteli leijalämäreitä sadan metrin päästä ja sai pikku-Harrin itkemään" – lue Keskisuomalaisen ensimmäinen henkilöjuttu Harri Pesosesta

Suomen MM-joukkueen sankareihin kuuluva Harri Pesonen nousi JYPin avainpelaajien joukkoon ensimmäistä kertaa kevään 2009 pudotuspeleistä. Tuolloin myös Keskisuomalainen teki ensimmäisen henkilöhaastattelunsa Pesosesta. Julkaisemme jutun uudestaan sen ajankohtaisuuden takia:

Lentävä sotamies

Tammikuussa Tikkakosken varuskunnan pölyt maihareistaan karistanut Harri Pesonen, 20, on sotilasarvoltaan lentosotamies. SM-liigan pudotuspeleissä Pesonen on puolestaan ollut JYP:n lentävä sotamies.

Pelaaja, jonka luistimiin voisi helposti kuvitella pienet siivet. Samanlaiset kuin kreikkalaisen taruston Hermeksen – jumalten sanansaattajan – sandaaleissa.

– Liike. Se on mun vahvuus, Pesonen tokaisee.

Liikettä hänellä on playoffeissa riittänyt. Elämänsä parasta kiekkoa pelaava ”Pessi” on lentänyt jatkuvasti ohi vastustajan puolustajista. Miehen röyhkeyttä ja rohkeutta ihastellessa on vaikea uskoa, että kyse on vasta 20-vuotiaasta pelurista.

– Oikea vire on löytynyt oikealla hetkellä. Mutta niin sen pitää mennäkin. Sama tavoite on varmasti kaikilla pelaajilla, että tässä vaiheessa kautta ollaan parhaimmillaan, Pesonen korostaa.



Näin se toki on. Mutta silti vain osa pelaajista pystyy repimään itsestään täydet tehot raskaan kauden lopussa.

Pesosellakin on takanaan armeijan lisäksi 56 liigapeliä, 10 Mestis-komennusta ja yksi visiitti A-nuoriin.

– Antaa mennä vaan. Pelaaminen kehittää ja siitä mä tykkään, nuorukainen myhäilee.

– Ei väsytä yhtään. Silloin tosin oltiin vähän luilla, kun intissä pompattiin aina kuudelta ylös. Vaikkei meillä (Kalle) Kaijomaan kanssa kirjureina hirveästi hommia ollut.

Pesosen pelille on leimallista hyvän vauhdin lisäksi hyvä itseluottamus. Junioreissa huipputehoja mättänyt mies saattaa yrittää läpiajon päätteeksi viimeistelyä maila jalkojensa välissä, kuten kävi TPS-sarjassa.

Nuorukaisen itseluottamuksesta kertoo sekin, ettei hän innostu toimittajan tarjoamasta yllätysonnistujan tittelistä.

– Muille tämä voi olla yllätys, muttei itselleni. Pääsin lähtemään kauteen ilman paineita ja hakemaan tarvittaessa pelituntumaa D Teamista, Pesonen puntaroi.

– Eikä niitä tehoja ole liikaa tullut. Nyt on vaan sattunut pari onnistumista viime peleissä.

Pesonen on kahdella osumallaan välierien tehokkain JYP-maalari yhdessä Antti Virtasen ja Olli Malmivaaran kanssa. KalPan valmentaja Pekka Virta tosin piti kumpaakin Pesosen maaleista halvasti tehtynä.

– Noh, noista lausunnoista näkee, että sillä puolella on vähän pipo jumissa. Meillä taas on kopissa ihan letkeä tunnelma, vaikka maanantaina hävittiinkin, Pesonen naurahtaa.

– Onhan niissä maaleissa onneakin ollut, mutta minusta ne oli myös ihan ansaittuja. Ja maalintekijä tarvitsee aina tuuria.

Toisen onni on toisen epäonni. KalPa-vahti Mika Järvisen itseluottamus näytti olevan maanantain epäonnistumisen jälkeen murusina.

– Me ollaan vielä Järvisen kanssa vanhoja kavereita. Hän harmittelikin, ettei näköjään saa meikäläisen vetoja kiinni, kahdesti kaverinsa yllättänyt Pesonen virnuilee.

JYP:n ja KalPan välierätaistot jatkuvat tänään Kuopiossa. Pesosen mukaan pelit ratkeavat viime kädessä yksilötaitoon.

– Taktisesti mikään ei muutu ja molemmat varmasti taistelevat täysillä. Kysymys on siitä, kummalta löytyy kylmäpäisyyttä pistää kiekko maaliin.

Nuorukainen itse aikoo jatkaa siitä, mihin viime peleissä jäi. Ja ehkä nostaa rimaa vielä hiukan korkeammallekin.

– Voin olla tyytyväinen, mutta ei saa tyytyä, Pesonen korostaa.

Juttu on julkaistu Keskisuomalaisessa 1.4.2009