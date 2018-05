Jää sulaa sohjoksi, kun leijonat liekehtii - "Kaikki painaa perse alhaalla hommia"

Leijonalauma takoi Latvian tainnoksiin heti kättelyssä. Jyske Bank Boxenin sohjossa, jota hyväntahtoisesti jääksikin kutsutaan, oli tarvottu vain vajaat kahdeksan minuuttia, kun taulussa oli jo 2-0 -johto Sebastian Ahon ja Veli-Matti Savinaisen maaleilla. Erän lopulla Antti Suomelan laukaus pomppi vielä flipperikiekkona ohi Kristers Gudlevskisin ja se oli godnat Latvia, kuten paikallisella murteella todettaisiin.

Herningin areenan ilmanvaihto- ja kosteudenpoistojärjestelmä ei yksinkertaisesti tahdo riittää jääkiekon pelaamiseen toukokuussa. Se löi sunnuntain kolmanteen otteluun leimansa, mutta ei tosin vaikuttanut leijonien musertavaan dominointiin millään tavalla.

Lopulta 60 minuutin nuoskalumessa kahlaamisen jälkeen Boxenin kuutioilla komeilivat leijonien 8-1 -voittolukemat.

- Kieltämättä raikkaan näköistä meininkiä. Ensimmäisessä erässä oltiin tehokkaita, toisessa erässä joukkue taisteli hienosti kahden miehen alivoiman ja (Ville) Husso oli erinomainen maalilla. Kyllähän tuota kiva on katsoa, kun peli-ilo on kohdillaan ja itseluottamus tapissa, päävalmentaja Lauri Marjamäki myhäili.

- Sekin on hienoa, että vaikka johdetaan seitsemän nolla, niin kaikki painaa perse alhaalla hommia joukkueen eteen, hän lisäsi.

Lavasta lapaan kuin Punakone

Marjamäki puhui kehnosta jäästä pariin otteeseen ennen ottelua ja oli myös valmistanut pelisuunnitelmansa sitä silmällä pitäen. Leijonaryhmässä on paljon taitoa, eivätkä taidot sohjossakaan mihinkään katoa, mutta niitä täytyy hyödyntää vähän eri tavalla.

Suomi oli suoraviivainen, mutta kiekko liikkui kuitenkin lavasta lapaan. Ylimääräistä kiekonsiirtelyä ei nähty, moinen olisi ollut näissä olosuhteissa melkoisen riskialtista hommaa. Latviakaan ei liiemmin kiekkoa siirrellyt, tosin se johtui ennen muuta siitä, ettei joukkue päässyt juuri lainkaan pelivälineeseen käsiksi.

Lavasta lapaan syöttämisesta herkullisin esimerkki oli Teuvo Teräväisen 6-0, jossa Latvian alivoimaneliö sahattiin tuhannen päreiksi yhden kosketuksen siirroilla vanhan liiton Punakoneen malliin.

- Jää ei ollut ihan niin huono kuin pelättiin, se oli aika lailla yhtä heikko kuin ensimmäisessä ottelussa. Mutta sen takia ne pojat pelaa NHL:ssa, kun pystyvät tällaisella jäällä syöttämään tuolla tavalla, Marjamäki kehui.

Jortikan kengät

Toisen erän lopulla nähtiin mielenkiintoinen episodi. Turhautunut latvilaisfani ei heittänyt kehään pyyhettä, vaan kenkänsä kaukaloon. Tossut ennättivät olla jäällä ehkä kymmenisen sekuntia, kun Veli-Matti Savinainen rankaisi illan toisellaan 5-0.

Monessa muussa maassa kengänheittäjä olisi lähtenyt hallista ulos niin etteivät sukat lattiaa kosketa, mutta ei Tanskassa. Kengätön baltti sai seurata ottelun loppuun saakka.

- Mä mietin, että ehkä ne oli ne (Hannu) Jortikan kengät, murjaisi maalivahti Ville Husso, jonka maalin edustalle jalkineet päätyivät.

Husso viittasi eloisan turkulaisluotsin takavuosien laivareissuun, josta kuuden mestaruuden mies palasi ilman kenkiä.

Kuin Helsinki 2016

Sebastian Ahosta lausuttiin kaikki ylisanat jo lauantain Korea-ottelun jälkeen. Niitä on epäilemättä pitkin kisoja tulossa lisää, niin eläimellisessä vireessä kärppäkasvatti on. Latviaa Aho murjoi pistesaldolla 2+4 ja koko turnauksen lukema on kahden ottelun jälkeen täysin posketon 4+6.

- En voi väittää, etteikö tuntuisi hyvältä tehdä pisteitä. Tärkeintä on kuitenkin tapa, millä on pystytty ketjun kanssa pelaamaan. Yritetään pitää tästä positiivisesta kierteestä kiinni, Aho sanoi.

Tahmea ja pehmeä jää näkyi melko monen pelaajan kiekonkäsittelyssä, mutta ei maagisessa vireessä olevan Ahon. Limppu totteli nöyrästi.

- Erän alut jää oli ihan ok, mutta kyllä se aika sohjoksi lopussa meni. Mutta ei meillä tuolla Carolinassakaan koskaan kovin hyvä jää ole, ehkä sieltä on tarttunut jotain mukaan, Aho arveli.

Leijonalauman menossa on ollut Herningissä jotain samanoloista raikkautta, rentoutta ja tekemisen meininkiä kuin mestaruuteen päättyneessä nuorten MM-turnauksessa reilut kaksi vuotta sitten.

- Kaksi täysin erilaista joukkuetta, mutta nyt kun sanoit, niin kyllä tässä jotain samaa on. Hyvä fiilis oli silloin, hyvä fiilis on nyt, Aho pyöritteli.