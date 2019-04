Jääkiekon naisten MM-kisojen liput ovat menneet kaupaksi ihan ok – kisat alkavat torstaina Espoossa

Suomen jääkiekkoliiton toimitusjohtaja Matti Nurminen pitää Espoota erinomaisena MM-kisapaikkana.

– 2–3 miljoonaa ihmistä asuu suhteellisen lähellä kisapaikkaa, paikalle pääsee metrolla ja erinomaista on sekin, että samassa paikassa on kaksi jäätä, joissa molemmissa on katsomot, Nurminen kommentoi.

Kisapaikkakunnan valinnassa haluttiin Nurmisen mukaan kunnioittaa myös sitä vahvaa työtä, mitä Espoossa on tehty suomalaisen nais- ja tyttöjääkiekon eteen.

Liiton toimitusjohtaja sanoo lipunmyynnin sujuneen toistaiseksi odotetusti.

– Tämän päivän kuluttaja tekee päätöksensä loppumetreillä. Senkin takia myyntikampanja suunnattiin aivan kisojen alle. Viikonlopun pelit sekä mitalipelit ovat luonnollisesti suosituimpia, kun ihmisiä tulee kauempaakin – arkipeleihin on enemmän tilaa. Toivottavasti väki löytää Espooseen, sillä harvoin on tämän tason naiskiekkoa Suomessa tarjolla.

MM-kisojen pääsihteeri Tuula Puputilla on riittänyt kiireitä kisojen alla. Kuluneen viikonlopun kiireet liittyivät erityisesti kisojen vapaaehtoisten viimeisiin koulutuksiin sekä kisahallin kisakuntoon saattamiseen.

Jääkiekon naisten MM-kisojen budjetti on noin 1,3 miljoonaa euroa.

– Nämä aivan kisojen alusajan hetket sekä lipunmyynti tulevat lopulta määrittämään sen, mitä viivan alle jää. Lipunmyynti on sujunut ok. Varsinkin lajin sisältä on löytynyt hyvin katsojia, ja viikonloput ovat myyneet hyvin, pelaajaurallaan muun muassa KalPan ja JYPin paidassa nähty ex-maajoukkuemaalivahti kertoo.

Puputti operoi Suomen jääkiekkoliitossa tyttökiekon kehittäjänä. Vaikka naiskiekko onkin mennyt monilla tasoilla eteenpäin, riittää kehitettävää edelleen.

– Viimeisen noin kymmenen vuoden aikana emme ole kasvaneet niin nopeasti kuin olisin toivonut. Kehitettävää riittää etenkin naisten Liigan puolella, jos vertaamme vaikkapa Ruotsiin.