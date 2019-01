J-P Hytönen ei hätkähdä kritiikistä: "Ennen en ollut niin hyvä kuin väitettiin. Enkä nyt ihan niin huono kuin arvioidaan"

Hippoksen jäähallin pukukoppi numero 3 on kolkko. Askeettiset penkit, maalarinvalkoiset seinät, putkissa ruostetta.

Lattialle on nostettu pieni pöytä ja sen ympärille pari halpistuolia.

Vain kaksi juuri pakasta vedettyä JYP-pipoa rikkoo matalan majan harmonian. Päähineet ovat muhkeat ja täydentävät kahden juuri harjoituksista saapuneen jääkiekkoilijan asukokonaisuutta.

Toinen miehistä on nimeltään Jarkko Immonen, 36, ja toinen Juha-Pekka Hytönen, 37.

Väärin. Hurrikaanipapat eivät sulaudu kopin kalustoon. He eivät ole kolkolla tuulella, eivät piru vie ole, vaikka niin voisi kuvitella. Hyväntuulisia Immonen ja Hytönen ovat, vaikka myöntävät, että JYPin kausi on pitänyt sisällään sekoilua.

Voisiko tunnelmaa luonnehtia niin, että he ja heidän joukkueensa ovat ahtaalla, mutta eivät alistuneita.

Alkuun pientä shokkihoitoa.

– Saattaa kuulostaa tässä kohdassa utopistiselta, mutta meillä on vieläkin mahdollisuus voittaa, Immonen laukaisee.

Voittaa? Siis mestaruus vai?

– Niin, Immonen vahvistaa.

Päästettyään tämän suustaan Rantasalmen sulttaani säikähtää.

– Mutta eihän me sitä tietenkään nyt mietitä, Immonen huudahtaa.

Kapteeni Hytönen rientää apuun.

– Lähtökohtaisesti Liigassa ei ole sellaista joukkuetta, jota vastaan meidät olisi tuomittu häviämään, hän sanoo.

– Siis ainakaan me itse emme ole tuominneet, ehkä jotkut muut ovat, Immonen lisää.

JYP-kaksikko ei suotta kursaile. Immonen ja Hytönen tunnustavat, että raskasta on ollut.

– Totta kai on vaikeaa, kun tulosta ei ole tullut ja pelaaminen menee pakottamiseksi Hytönen kuvailee.

– Joka ilta on se sama taisteleminen, että pisteitä kertyisi. Jääkiekkoilu on sellaista, että mieluummin sitä keikkuisi kymmenen pisteen sarjajohdossa kuin alakolmosessa.

Immonen nyökkää.

– Kukapa ei haluaisi olla lennossa alusta asti.

Jos JYP nyt on tällä kaudella ylipäätään ilmassa ollut, kyse on ollut vaarallisesta matalalennosta. Joukkue on törmäillyt jos jonkinmoisiin esteisiin.

– Syksy oli ylipuskemista, Immonen toteaa.

Hytösen mukaan joukkueessa oli ennen sarjan alkua freshiyttä ja intoa.

– Mutta järki ei pysynyt mukana. Hävisimme tiukkoja pelejä, usein lopussa. Sen jälkeen urheilu ei ollut enää kovin rentoa ja mukavaa.

– Jossain vaiheessa jama oli sen verran paha, että pelaamista piti yksinkertaistaa.

Niin tehtyään JYP on alkanut ryömiä taulukossa ylöspäin.

Immonen ja Hytönen ovat Keski-Suomen urheilun kuninkaallisia. Heidät on sankaroitu, ja ulkomailla pelatessaan heidän korviinsa on kuiskittu alituiseen, että tulkaahan sitten takaisin Jyväskylään.

He tulivat.

Ja nyt heitä arvostellaan: liian vanhoja, liian hitaita.

– Eihän me olla joukkueena siellä, missä meidän kuuluisi olla, Hytönen sanoo.

– Silloin kritiikki kuuluu hommaan. Siihen on jokaisella lajia seuraavalla oikeus.

Immosen mukaan arvostelu on hyvä merkki.

– Ihmiset välittävät. Tylsää jos jääkiekko ei Jyväskylässä herättäisi tunteita.

Hytönen alkaa puhua Manchester Unitedin ranskalaistähdestä Paul Pogbasta.

– Hän ei ole erilainen ihminen tai urheilija kuin kolme viikkoa sitten. Silloin Pogba oli asiantuntijoiden mukaan maailman paskin kaikessa. Nyt hän on lähes futisjumala.

Hytöstä naurattaa.

– Ei sitä itsekään ollut aikoinaan niin hyvä kuin joskus sai kuulla puhuttavan. Mutta ei toisaalta nytkään ihan niin huono kuin jotkut arvioivat.

JYPiä arvostellaan jalkanopeuden puutteesta

– Vajaa vuosi sitten pelasimme Liigassa hyvää kiekkoa ja otimme CHL:n mestaruuden. Silloin tämä ei ollut ongelma, nyt se sitten joidenkin mielestä on, Hytönen toteaa.

– En oikein näe näin. Aika helppo arvostelun kohde.

Immonen komppaa.

– Joukkueena emme ole pystyneet nopeaan peliin. On voinut näyttää siltä, että syynä on hitaus. Oikeasti isompi ongelma on ollut se, että välillä ei ole tiedetty, missä kukin menee. Se heijastuu heti viisikon pelinopeuteen.

– Kaukalossa asiat tapahtuvat kiistatta aina vain nopeammin. Mutta jääkiekko on yhä laji, jossa peliä hallitsee se, kuka hallitsee kiekkoa.

JYPin kopissa ei mietitä runkosarjan sijoituksia.

– Niillä ei nyt ole paljon väliä. Pelaamisen taso on olennainen juttu, se sanelee kevään tapahtumat, Immonen huomauttaa.

– Niin: totta kai ensin on päästävä sinne playoffiin.

Jos peli saadaan kuntoon, hurrikaaniryhmällä on edellytykset saalistaa pisteitä tänään, ensi viikolla ja jokaisena peli-iltana.

– Mutta sellaiseen kuoppaan olemme itsemme ajaneet, että emme voi enää miettiä, mikä sijoitus runkosarjassa olisi kiva tai mikä joukkue olisi mukava kohdata playoffissa, Hytönen korostaa.

Ei. Loppukausi on JYPille karskia ja paineistettua työntekoa. Eikä lopputulemasta voi mennä takuuseen.

Pipopäiset herrasmiehet ovat kaukalon auktoriteetteja. He omistavat myös siivun JYP Jyväskylä Oy:stä.

– Se ei kyllä näy kopissa, kaukalossa eikä elämässä muutenkaan, Immonen hymähtää.

– Tosin Jakke käyttää nykyään mailassaan vähemmän erkkaa. Se haluaa säästää, Hytönen vitsailee.

Sitten mies vakavoituu.

– Omistajuus ei vaikuta. Viimeisen 15 vuoden aikana meiltä on kysytty mielipiteitä muutenkin.

Matkalla siihen oikeaan JYPin pukukoppiin Immonen ja Hytönen kaappaavat mukaansa seuran kuvaajan ja somevastaavan Jiri Halttusen.

– Kerrankin Jiri kuviin. Mies joutuu aina olemaan kameran toisella puolella, Hytönen selvittää.

Äijät muksivat toisiaan. Tuskin he feikkaavat: heillä on hauskaa.

JYPillä on mennyt huonosti, luvattoman kehnosti, mutta ei tässä nyt taideta ihan vielä hautaustoimistossa olla.

– Hei, ja laaditaan siitä pelaamisesta loppuarvostelu sitten, kun kausi on ohi, Hytönen huikkaa perään.