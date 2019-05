JYP ajaa alas tyttökiekkojoukkueet kaikissa ikäryhmissä

JYP Juniorit tiedottaa, että tyttöjoukkueita ei perusteta ollenkaan kaudella 2019–2020 vähäisen harrastajamäärän vuoksi. Viime vuonna JYP Junioreissa kiekkosarjoihin osallistui naisten edustusjoukkueen lisäksi tyttöjoukkueita useissa eri ikäluokissa. Tulevalla kaudella toimintaa jatkaa ainoastaan JYP Naiset, joka pelaa naisten Mestistä eli toiseksi korkeinta sarjatasoa.

– Meillä ilmoittautuneiden määrä tippui sillä tavalla, että pelaajapolun keskivaiheilla olevia tyttöjä ei ole enää riittävästi erillisiin tyttöjoukkueisiin. Osa on siirtynyt naisten joukkueeseen ja osa on mennyt poikien puolelle pelaamaan, JYP Junioreiden toiminnanjohtaja Lauri Karhunen kertoo.

JYP Junioreissa toimintaan osallistuvat perheet rahoittavat itse harjoittelutoiminnan. Karhusen mukaan perheiden kesken jaettavat kulut nousisivat kohtuuttomasti pienellä pelaajamäärällä. Esimerkiksi pelkkä jääaika maksaa yhteensä yli 100 euroa tunnilta.

– Puhuttaisiin alle 10 pelaajan joukkueista, mikä ei tietenkään yksistään mahdollista jäällä harjoittelemista ja myöskään pelien pelaamista sarjassa.

Tyttöjen on mahdollista jatkaa tulevalla kaudella harjoittelemista ja pelaamista yhdessä poikien kanssa.

– Liiton ja muiden Jyvässeudun seurojen kanssa pohditaan myös, että miten saataisiin eri seuroissa olevia tyttöjä pelaamaan yhdessä. Jos siitä löytyisi peliryhmä, niin meillä olisi mahdollista ilmoittaa heitä myös tyttöjen sarjoihin, Karhunen esittää.

JYPin naisten edustusjoukkueella on hänen mukaansa riittävä pelaajamäärä ensi kaudeksi ja myös B-juniori-iässä oleville löytyy paikka joukkueesta.

JYP Juniorit on ry, joka on miesten SM-liigajoukkeesta erillään oleva toimija. Osakeyhtiönä toimiva liigajoukkue tukee JYP Junioreita taloudellisesti, mutta tyttökiekolle ei ole jyvitetty mitään erillistä tukea, ainakaan toistaiseksi.

– Liigahan on meille tärkein yksittäinen tukija niin toiminnallisesti kuin rahallisesti. Se raha jakautuu tasaisesti kaikkein meidän ry:ssä toimivien hyödyksi. Tukea ei ole erikseen kohdennettu mitenkään pojille tai tytöille. Kyllä me JYP Oy:n kanssa asiasta on keskusteltu ja neuvotteluja varmasti edelleen käydään, että miten naisten ja tyttöjen kiekkoharrastusta kannattaa jatkossa tukea, Karhunen sanoo.

JYP Juniorit haluaa tyttöjoukkueiden alasajosta huolimatta kehittää edelleen tyttöjen jääkiekkoa niin seuran sisällä kuin alueellisesti. Tavoitteena on lisätä harrastajamääriä, jotta tyttöjoukkueiden perustaminen olisi mahdollista jälleen tulevaisuudessa.

– Tahtotilasta tämä ei ole kiinni. Nyt on vain se tilanne, että kulut olisivat näillä pelaajamäärillä kohtuuttomat. Toivottavasti voidaan joskus myöhemmin palauttaa tyttöjoukkueet, mutta ensi kaudella se ei ole mahdollista, Karhunen toteaa.