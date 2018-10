JYP antoi voiton pois - Näyttävätkö "väärät" pelaajat esimerkkiä?

On tämä JYP vaan täysin käsittämätön porukka tällä haavaa. Jos takavuosien hurrikaaniryhmä olikin joukkue, joka löysi aina keinot voittaa vähän heikompanakin iltana, on poppoo tätä nykyä sellainen, jolla on hengästyttävä kyky hävitä milloin milläkin tavalla.

Kaksi erää Sport-ottelu oli ainakin ihan kohtuullisesti JYPin hallussa. Mitä nyt useat puolustukselliset uinailut avasivat vaarallisia vastahyökkäyksiä vieraille, mutta peli tuntui kuitenkin olevan jollain tavalla kotijoukkueen hyppysissä.

Vaan sitten tuli kolmas erä ja JYP alkoi suorastaan tyrkyttää pisteitä jonkinlaisen turboruuvin löytäneelle vierasjoukkueelle. Ja kun riittävästi tyrkytti, niin kelpasivathan ne.

Niklas Nevalainen takoi 3-3 uransa ensimmäisellä liigamaalilla ja William Rapuzzi iski uransa toisella 4-3 -voittolukemat vain 2.08 ennen loppusummeria.

Jokaiseen maalipaikkaansa JYP joutui raatamaan hanuri ruvella, mutta voitti kuitenkin kahden ensimmäisen erän laukaukset 43-27 ja toisessa erässä peräti 27-10. Mutta kolmaspa olikin sitten melko totaalisesti Sportin, 17-10. Ja laukauksista viis, jos puhutaan todellisista maalipaikoista. Niitä JYPillä ei ollut viimeisen 20 minuutin aikana ainuttakaan.

Kauden yhdeksän kotiottelun pistesaalis on murheellisen laiha kahdeksan pinnaa.

- No ainakin tuo voittaminen on nyt vaikeaa. Annettiin vastustajalle useampi läpiajo, neljällä yhtä vastaan hyökkäys ja ties mitä, kapteeni J-P Hytönen taivasteli.

- Syksyn trendi on ollut meillä se, että joudutaan tekemään hirvittävä työmäärä jokaiseen maalipaikkaan ja silti ne eivät useinkaan ole kovin hyviä. Kun vastustaja saa paikan, se on aina laadukas, Hytönen lisäsi.

Ne, jotka johtavat ja ne, jotka seuraavat

Mistä kaikki sitten johtuu? Se onkin se miljoonan euron kysymys. Viime viikko antoi jonkinlaisia viitteitä JYPin orastavasta noususta, mutta taas kerran kaikki valui viemäristä alas. Joukkue vajosi taas kummalliseen apatiaansa, jos se viimeinen räyhäkkyys ja tappamisen meininki puuttuvat isolta osalta hurrikaanipaidoista.

David Tomasek on äitynyt väkevään pistetehtailuun ja iski tänään kaksi maalia. Tshekin kahdeksan edellisen ottelun saldo on hulppea 6+6. Toisaalta Tomasek oli kaukalossa kolmen Sportin maalin aikana. Jerry Turkulainen pörräsi setien Hytösen ja Eric Perrinin vierellä pirteästi, mutta ilman tehomerkintöjä. Joonas Viinikainen yritti rakentaa jotain kiekollisena, mutta oli liian usein vaikeuksissa.

Eetu Laurikainen torjui 27 kertaa, joukossa useita game saver -osaston torjuntoja. Laurikainen antoi JYPille mahdollisuuden voittaa, mutta joukkue ei kyennyt siihen tarttumaan.

JYP näyttää siltä, että osa porukasta on asialla, osalla on haahuiluvaihde päällä.

- Joukkueessa pitää olla niitä, jotka näyttävät sen esimerkin ja johtavat, mutta myös niitä, jotka seuraavat. Nyt ei ole oikein niitä seuraajia, päävalmentaja Lauri Merikivi sanoi.

Tämä laittoi miettimään, että näyttävätkö "väärät" pelaajat nyt sitä esimerkkiä? Eivätkö ne, joiden pitäisi myös otteillaan joukkuetta johtaa, osaa heittäytyä pelille nuorempien viitoittamalla tiellä?

Merikivi kiisti pontevasti moisen otaksunnan.

- Ei sitä ole. Kyllä tuosta joukkueesta löytyy luonnetta ja esimerkin näyttäjää monelta tasolta, Merikivi sanoi.

Luonnetta, esimerkkiä ynnä muuta JYP pääsee seuraavan kerran näyttämään perjantaina Lahdessa. Lauantaina Hippokselle saapuu Jukurit ja sen jälkeen on vuorossa reilun viikon mittainen maajoukkuetauko.