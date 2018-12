JYP-ikonin uran ikimuistoisimmat pelit eivät ole JYPistä – tähyää nyt Kanarian kautta ulkomaille

Onhan se oikeastaan aika kummallista. Siis se, että vielä alkuvuodesta Jyväskylän tunnetuimpiin urheilukasvoihin kuuluneelta Marko Virtaselta voi ensimmäisenä kysyä yksinkertaisen Mitä kuuluu -kysymyksen. Näin voi tehdä, koska viime keväänä JYPin ja Virtasen tiet erosivat, ja sen jälkeen entistä päävalmentajaa ei ole näkynyt juuri missään.

Mitä siis kuuluu?

– Hyvää. Nyt on tehty kaikkea sellaista, mikä ei ollut ennen mahdollista, koska ei ollut aikaa. On tehty remonttihommia, matkusteltu ja lenkkeilty vaimon kanssa. Yhteistä aikaa on ollut paljon, maanantaina 50 vuotta täyttävä Virtanen kertoo.

– Ja niin. Paljon olen seurannut jääkiekkoa.

Sepä se. Marko Virtanen on kiekkomies. Viimeisen päälle.

Virtanen on erityisesti jyväskyläläinen kiekkomies. Sitä hän on edelleen, vaikka pääsiäisenä hänen työsuhteensa hurrikaaniorganisaation kanssa päättyi.

– Mä olen jyväskyläläinen ja aina jypiläinen. 40 vuotta olen ollut jypiläinen, ei se mihinkään muutu, Virtanen sanoo.

Nykyinen kiekkosukupolvi muistaa Virtasen valmentajana, vanhemmat sukupolvet taas pelaajana. Molemmissa rooleissa Virtasen ura on komea.

– Olen saanut käydä läpi koko JYP-polun. Ensin junioripelaajasta liigajoukkueen kapteeniksi ja sitten juniorivalmentajasta liigavalmentajaksi. Taitaa minulla olla eniten JYP-historiasta mitaleja, jos kaikki helyt otetaan mukaan.

Pelaajauran merkittävimmät muistot eivät kuitenkaan osu JYP-nuttuun.

– Ensimmäinen A-maaottelu. Ei sitä voi unohtaa, kun Tampereella olin rivissä siniviivalla ja Maamme-laulu soi.

– Toisena on sitten karsintaottelu Södertäljessä Troja Lungbytä vastaan. 8 000 katsojaa paikalla. Voittaja menee Elitserieniin ja hävinnyt Allsvenskaniin. Voitettiin tuo ottelu 4–2. Tein tehot 0+2 ja hankin ratkaisevan rankkarin taistelussa vanhaa pelikaveriani Leo Gudasta vastaan. Mut palkittiin ottelun parhaana. Tappiolla koko joukkueen sopimukset olisivat menneet poikki putoamisen johdosta, ottelussa oli siis ”vähän” panosta, Virtanen muistuttaa karsintapelien hienoudesta.

Valmennusuran kohokohta sen sijaan on vielä melko tuoreessa muistissa. JYP valloitti Euroopan lyötyään helmikuussa CHL-finaalissa Växjön ruotsalaisjoukkueen kotihallissa.

– Olisi ollut varmasti huikea finaali myös Jyväskylässä, mutta oli erityisen hienoa nähdä ne kaikki fanit juhlimassa voittoa tuolla.

Kiekkomies Virtasen historiaan mahtuu sentään syrjähyppykin. Peliuransa jälkeen Virtanen toimi kiinteistöalan yrittäjänä.

– Alun perin tarkoitus oli hypätä valmentajaksi heti peliuran jälkeen, mutta sitten tuntui siltä, että aika ei ollut kypsä. Kaupallisuus on aina kiehtonut mua, mutta kyllä mulla silloin yrittäjänäkin oli koko ajan valmentaminen jo takaraivossa.

Käytännössä Virtanen odotti sopivaa hetkeä. 2000-luvun alkupuoli oli jyväskyläläisessä kiekossa vaisua aikaa ja JYP kuului SM-liigan lilliputteihin.

– Sitten kun JYPin nousukausi alkoi, itsellekin tuli fiilis, että nyt tuohon kelkkaan on hypättävä. Se oli sellaista tekemistä, jota aina haetaan. Ympäristö oli motivoiva ja se vei kaikkia eteenpäin.

Silloin rakentui vahva JYP-yhteisö.

– Yhteisöllisyys on JYPin vahvuus. Sen takia monet viihtyvät JYPissä niin hyvin.

Virtanen on viettänyt vapaata elämää hieman yli puoli vuotta. Kiekkoa hän on seurannut koko syksyn valmentajan silmin, ja lienee selvää, että jossain vaiheessa – kenties jo aika pian – Virtanen nähdään jonkin joukkueen penkin päässä.

Tauko kuluttavasta työstä on tehnyt epäilemättä Virtaselle hyvää, mutta palo valmentaa on kiekkomiehellä kova.

– Nyt olen aktivoitunut sekä koti- että ulkomaille, Marko Virtanen paljastaa.

Aika siis näyttää, mistä Virtanen uuden valmennustyönsä löytää. Tuskin kuitenkaan Kanarialta, jossa hän viettää 50-vuotispäiväänsä.