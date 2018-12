JYP jälleen haastamaan sarjakärkeä – Mäenpää palaa kokoonpanoon

ASETELMA: SM-liigan minimittainen joulutauko on lusittu ja peleihin palataan lähes normaalin viikkorytmin mukaisesti. Vajaat kaksi viikkoa sitten Oulussa edellisen kerran vieraillut JYP matkustaa jälleen pohjoiseen, toisen ja viimeisen kerran tämän runkosarjan osalta.

Aivan kauden alkuhämäristä sarjataulukkoa dominoinut Kärpät on ollut JYPille tällä kaudella erikoinen vastus. Hurrikaanipaidat ovat tunaroineet pisteitä kahmalokaupalla sinne sun tänne, ja niitä "ennakkoon heikompia" joukkueita vastaan on nähty käsittämättömiä sulamisia, konttaamisia ja ties mitä.

Mutta Kärppiä vastaan JYP on ollut kummallakin kerralla asialla, etenkin puolustuspelin osalta. Ainoana joukkueena tällä kaudella yli sata maalia paukuttanut kärppälauma on tehnyt JYPin verkkoon vain kaksi pelitilannemaalia. No, hurrikaaniryhmä itse on pystynyt ainoastaan yhteen, mutta kauden molemmissa kohtaamisissa on nähty ennen muuta loppua kohden jaksoja, joita JYP on hallinnut suorastaan suvereenisti.

Jos siihen pystyy liigan laadukkainta lätkää pelaavaa sarjakärkeä vastaan, pitäisi pystyä paljon muuhunkin. Pitäisi.

Kun Mikko Mäenpää on tänään pitkästä aikaa kokoonpanossa mukana, JYPin sairastupa on tyhjä. Jaakko Jokinen ei ole tänään kokoonpanossa mukana, mutta hänetkin on jo poistettu loukkaantuneiden listalta. Kärpiltä puuttuu kapteeni Atte Ohtamaan ohella Jari Sailio, lisäksi nuorisotähtien Aleksi Heponiemen ja Rasmus Kuparin MM-retki puraisee kokoonpanoa.

Heponiemi on Kärppien sisäisen pörssin kakkonen tehoin 8+18=26 ja Kupari neljäs saldolla 8+15=23.

ARVIO: Jotain merkillistä on tapahtunut, jos tässä kamppailussa ryhdytään yhtäkkiä mässäilemään maaleilla, mutta kenties niitä vähän enemmän nähdään, kuin kahdessa aiemmassa kohtaamisessa (0-1 ja 2-1 vl.) Kolme Kärpille, yksi tai kaksi JYPille.

SEURAA HEITÄ: Olkapääoperaatiosta toipunut Mikko Mäenpää korkkaa siis kautensa tänään. Edellisestä ottelusta on aikaa kolme päivää vaille yhdeksän kuukautta. Pelituntumaa ei tunnetusti saa kuin pelaamalla, mutta kiekollista osaamista Mäenpään pitäisi JYPin takalinjoille tuoda. Konkarin paluun jälkeen ei pitäisi enää löytyä mitään perusteita huterasti pelanneen kaimansa Kaltevan mandaattipaikalle JYPin ylivoimakoostumuksissa.

Oskar Osala on ollut omanlaisensa oman tien kulkija suomalaisessa jääkiekossa. Viime keväänä Sport-kasvatti päätti, että nyt on aika vetää henkeä. Hän piti puolen vuoden tauon joukkuearjesta ja solmi loppukauden kattavan sopimuksen Kärppien kanssa marraskuussa. Vasta toista liigakauttaan pelaava kokenut ammattilainen on ollut hyvä koko ajan, mutta parempaa on taatusti luvassa. Osalasta voi heittää ilmoille myös pienen pohtimisen aiheen: olisiko Kärppiä lukuun ottamatta mikään muu organisaatio koko liigassa pystynyt kairaamaan riveihinsä tämän tason ammattilaista?