JYP ja Pelicans irvistelivät Hippoksen illassa – "Ei se hyvä jääkiekko-ottelu ollut"

- Kaikki oli liossa, mitä irti saatiin, mutta ei se hyvä jääkiekko-ottelu ollut, tiivisti Pelicansin päävalmentaja Ville Nieminen perjantai-illan JYP-kohtaamisen.

Se oli Stanley cup -voittajalta melkoisen osuva summaus. Mitään jääkiekkoilullista ilotulitusta ei tällä kertaa nähty, mutta alkukauden taapertamisen jälkeen hurrikaanipaitojen kannalta on merkitystä vain tuloksella. 2-1-voitto riitti kolmeen sarjapisteeseen ja niitä JYP kaipaa kipeästi.

Nyt pussissa on 34 merkintää, tosin sijoitus ei viimeistä edellisen paikalta kohentunut pykälääkään. Toisaalta viimeistä suoraa puolivälieräpaikkaa hallussaan pitävä Pelicans on enää seitsemän pisteen päässä ja sillä on ottelu enemmän pelattuna.

Ja jos hyökkäyspeli jäikin vähän piippuun, oli kotijoukkueen puolustaminen laadukasta. Lisäksi hyvin maltillisista maalilukemista sopii osoittaa sormella herroja maalivahteja. Niin Jussi Olkinuora Pelicans-maalilla kuin Eetu Laurikainen JYP-veräjällä olivat erinomaisella pelipäällä.

- Tämä oli se, mitä saatiin tänä iltana irti. Hyvä, että se riitti voittoon, JYPin päävalmentaja Lauri Merikivi sanoi.

"Tempo katosi"

Hurrikaanipaitojen tehomies oli Jarkko Immonen saldolla 1+1. Hän kiskaisi itse ylivoimalla 1-0 ja alusti suvereenilla aloitusvoitollaan Jani Tuppuraisen 2-1 -voittomaalin.

- Alku oli ihan hyvä, mutta toisessa ja kolmannessa erässä vähän tempo katosi. Se oli molemmilta joukkueilta vähän aneemista. Mutta hyvä voitto kuitenkin, Immonen sanoi.

JYP on kerännyt koko kauden pisteistään lähes puolet marraskuun maajoukkuetauon jälkeen. Yhdeksän edellisen kierroksen saalis on 16 pistettä, kun sitä ennen 19 ottelusta kertyi vain 18 paunaa.

- Alkuun annettiin pisteitä pois henkilökohtaisilla virheillä. Sitten kun päästiin siitä pois, tuli aika paljon maalin tappioita tiukoissa peleissä, Immonen arvioi.

Kokenut sentteri näki kuitenkin valoa tunnelin päässä.

- Ei tämä vieläkään valmista ole, mutta suunta on nyt oikea. Viisikoina meidän pitää pelata tasapainoisemmin, Immonen arvioi.

JYPin otteluohjelma on tällä haavaa erikoinen. Viime viikolla joukkue pelasi neljään päivään kolme vieraspeliä, nyt alla oli kuuden päivän pelitauko. Seuraava ottelu on edessä vasta ensi keskiviikkona, kun Hippokselle saapuu HPK.

- Omat haasteensahan siinä on, että fokus säilyy. Vähän erikoista tämä kyllä on, Immonen tuumasi.