ASETELMA: Häviämisestä on tullut JYPille tänä(kin) syksynä tapa. Positiivista on toki se, että JYP olisi voinut voittaa molemmat CHL-ottelunsa eurooppalaisiin huippujoukkueisiin lukeutuvaa Luganoa vastaan. Vielä positiivisempaa on se, että JYP olisi ihan hyvin voinut kaataa sarjakärki Kärpät reilu viikko sitten. Ja sekin, että viime lauantaina JYP johti liigan parasta kotijoukkuetta SaiPaa vastaan avauserän jälkeen 2-0.

Mutta sitten ne negat. Hurrikaaniryhmä hävisi kaikki edellä mainitut ottelunsa ja maalinteko onnistui vain tuossa yhdessä ainoassa erässä. Omiin lipsui seitsemän kiekkoa, joka ei ole neljään peliin paljon, mutta pirusti liikaa, jos ei itse tee kuin kaksi.

Viime aikojen esitysten perusteella JYP on saanut alkukauden pahimmat puolustusalueen puolustuspelin koomailut kuriin, mutta samaan aikaan oma hyökkääminen on alkanut sakata. Ennen kaikkea on sakannut toiminta hyökkäysalueella. JYP pääsee sinne kyllä, mutta maalinteon tukitoimet ovat heikkoja ja laatupaikkojen rakentaminen vaikeaa. Synkeä syksy näkyy vastuun siirtelynä ratkaisevilla hetkillä.

Illan vastustaja KooKookin raahusti melko lujassa tappioputkessa ennen keskiviikkoa, kun kärsään oli tullut viisi kertaa peräkkäin. Keskiviikkona joukkue kuitenkin kepitti syksyn positiivisimman liigailmestyksen, sarjakakkonen Ilveksen jatkoajalla. Se teki taatusti KooKoolle höpööniä tähän kohtaan.

Kouvolalaisten sairaslistalla on jonkin verran väkeä, kun Ville Järvinen, Emil Kristensen, Martin Berger ja Kimi Koivisto puuttuvat rivistä. JYPiltä loukkaantuneina ovat Mikko Mäenpää ja Joona Voutilainen. Anttoni Honka puuttuu kokoonpanosta, mutta ainakin vielä eilen hän harjoitteli normaalisti, joten olettaa sopii, ettei nuorukainen mahdu tällä hetkellä pelaavaan miehistöön.

ARVIO: Joukkueiden edellisessä kohtaamisessa kolme viikkoa sitten Kouvolassa JYP olisi ollut helisemässä ilman Jarkko Immosta, joukkueen vähäinen hyökkäyspeli kulki puhtaasti maestron kautta. Takkiin tuli kuitenkin 3-4. Tänään tuskin nähdään yhtä paljon maaleja, mutta nähdäänkö JYPin voitto? Lujassa se on, 2-2 -lukemissa mennään ylitöihin.

SEURAA HEITÄ: JYP saa Jani Tuppuraisen takaisin sairastuvalta yli kahden viikon huilin jälkeen ja Muhoksen mies tuo varmasti perinteisen annoksensa tulta ja tappuraan kokoonpanoon. Ennen loukkaantumistaan Tuppurainen ehti kerätä kahdekssa liigaottelussa viisi syöttöpistettä ja neljässä CHL-kamppailussa saldon 1+1. Hän hyökkää ykkösketjussa yhdessä Jarkko Immosen ja David Tomasekin kanssa.

Menikö Henri Kanninen Jyväskylästä Kouvolaan siirtyessään osittain ojasta allikkoon? Hän ei ole mikään nelossentterin prototyyppi, mutta nelosen keskeltä pelipaikka kuitenkin tänään löytyy. Toki KooKoossa Kannisen ottelukohtainen peliaika on noussut reilusta yhdeksästä minuutista yli 15:een, joka on huomattava muutos. Vanhassa kotihallissa mies puhkuu taatusti näyttöhaluja, joten oman koiran puraisusta ei pidä yllättyä.