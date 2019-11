JYP jatkaa murskaavia otteitaan – haki nyt pisteet vuorostaan huippukuntoiselta Ilvekseltä: katso maalikooste tästä

JYP jatkaa huippuotteitaan jääkiekon SM-liigassa ja otti keskiviikkona kuudennen perättäisen kolmen pisteen voittonsa. Tällä kertaa jyrän alle jäi Ilves, joka hävisi kotonaan lukemin 1–3 (1–3, 0–0, 0–0).

Ennen kierrosta Ilves oli voittanut varsinaisella peliajalla peräti seitsemän ottelua putkeen.

Avauserän ensimmäisestä vastasi Ilves ja ylivoimalla Joona Ikonen. JYP kuitenkin osui tämän jälkeen erän aikana vielä kolmesti onnistujina Julius Nättinen, Mikko kalteva ja Miska Siikonen.

Kaksi viimeistä erää pelattiin ilman maaleja. Ilves yritti lopussa tehdä kavennusmaalia ottamalla maalivahdin pois, mutta JYP vei pisteet lukemin 3–1.

JYP on sarjassa kolmantena 43 pisteellä. Edellä viiden pisteen päässä on Tappara. Neljäntenä on Ilves, johon ero keskiviikon kamppailun myötä venyi kuuteen pisteeseen. Lukon kanssa tasapisteissä (37) on Lukko.