JYP-kapteeni JP Hytönen tylynä: "Olimme huonoja, tyhmiä ja huolimattomia – suunnan pitää muuttua nyt"

Syy kapteeni Juha-Pekka Hytösen suorasanaisuuteen on selvä: JYP on ajautunut äärimmäiseen ratkaisuun, päävalmentajan vaihtoon.

Vielä maanantana aamupäivällä joukkueella oli normaaliin tapaan aamuharjoitukset Lauri Merikiven johdolla. Yhden-kahden välillä iltapäivällä Hytönen sai JYPin vt. toimitusjohtajalta Kari Tyniltä tekstiviestin.

– Tyni kertoi uutisen päävalmentajan vaihdosta ja ilmoitti, että Risto Dufva haluaa kapteeniston ja muutaman muun pelaajan palaveriin alkuillasta, Hytönen kertoo.

Vaikka Hytönen on myös JYPin osaomistaja, hän ei ollut vielä aamulla tietoinen siitä, mitä tuleman piti. Hän ei siis millään tavalla vaikuttanut ratkaisuun.

– Minun toimenkuvani tässä joukkueessa on pelata. En ole mukana operatiivisessa päätöksenteossa. Osaomistajana en ole ottanut enkä ota kantaa tähän asiaan.

No miltä tämä ratkaisu joukkueen kapteenista tuntuu?

– Eihän tällainen koskaan hyvältä tunnu. Tämä on merkki siitä, että joukkue on kollektiivisesti toiminut huonosti. Tämä koskee jokaista, joka siellä päivittäin toimii.

– Mutta siihen ei nyt auta jäädä kiinni. Emme voi miettiä, miksi tilanne on mikä on, vaan nyt ainoa mahdollisuus on keskittyä tuleviin 21 peliin. Aikaa ei enää ole, asioiden pitää muuttua nyt. Voittamisen pitää alkaa perjantaina. Jos emme muutokseen pysty, sitten emme ansaitse jatkoa runkosarjan jälkeen, kapteeni naulasi.

"Kannamme alun taakkaa mukanamme"

Hytönen suostui silti hieman ruotimaan sitä, miksi JYPin tilanne on niin kehno kuin se on.

– Ihan alku meni hyvin (9 pistettä 5 ottelusta), mutta sitten alkoi tulla paljon henkilökohtaisia virheitä ja tappioita. 20 pelin jälkeen olimme alle piste per peli -tahdissa (18 pistettä). Sitä taakkaa, ensimmäisen kolmanneksen huonoa tulosta, olemme kantaneet koko ajan mukanamme. Sen takamatkan kiriminen on ollut raskasta. Vaikka sen jälkeen on tullut voittoputkia, nytkin neljän putki, ne alun tulokset painavat taustalla ja näkyvät taulukossa. Sen takia emme ole oikein saaneet voitoista sitä energiaakaan kuin yleensä.

– Olimme alussa huonoja, tyhmiä ja huolimattomia, ja menetimme paljon pisteitä. Mikä siihen sitten johti, onkin jo vaikeampi kysymys. Syitä on varmasti monta. Homma on raakaa, kun tulosta ei tule. Silloin pyörä voi lähteä pyörimään väärään suuntaan, Hytönen mietti.

Jyväskylässä on oltu varsin yleisesti sitä mieltä, että nuori tulokaspäävalmentaja Lauri Merikivi joutui debyyttikaudellaan liian vaativaan paikkaan. JYPissä on paljon kokeneita ja meritoituneita pelaajia, jotka ovat 36-vuotiasta Merikiveä vanhempia. Pelaajista Hytönen ja Jarkko Immonen kuuluvat lisäksi JYPin omistajaportaaseen.

Ylimmän seurajohdon ajatus Merikiveä palkattaessa oli varmasti looginen. Johtoporras lienee ajatellut, että nuori valmentaja saa tukea kaiken nähneiltä ja kokeneilta pelaajilta. Mutta kun peli alkoi sakata, asetelma kääntyi itseään vastaan.

– En osaa sanoa oikein mitään siihen, onko joku joutunut liian kovaan paikkaan. Kova usko meillä oli ja äärimmäisen hyvä meininki alkukaudesta. En nähnyt, että mikään olisi indikoinut, että 39 pelin jälkeen meillä on tämän verran pisteitä (50).

– Seurassa muut ihmiset tekevät päätökset ja rekrytoinnit, ja aina on joku ajatus, mitä niillä haetaan. Kyllä me mielestäni olemme koko ajan työskennelleet porukalla hyvin, ja meillä on ollut selkeät päämäärät. Mutta moni on epäonnistunut, ja tämä siitä monesti seuraa, Hytönen sanoo.

JYPin peli on ollut koko kauden oudon hapuilevaa. Aina, kun on näyttänyt, että peli asettuu uomiinsa, syvä notkahdus on tullut ennemmin tai myöhemmin. Syys–lokakuussa JYP pelasi peräti yhdeksän peliä ilman voittoa. Sitten lupaavan Lukko-voiton (7–2) jälkeen viidestä seuraavasta pelistä tuli vain yksi piste. Tätä seurasi viiden voiton putki, sitten taas seitsemän tappiota yhdeksästä pelistä, ja tämän "luonnollisena" jatkumona neljän täyden pistepotin putki.

Mutta pelin taso on heilahdellut huolestuttavasti myös pelien ja jopa erien aikana.

– Mutta miksi näin on, se onkin vaikea kysymys. Sitä tässä on puhuttu ja työstetty koko ajan. Jääkiekossa haaste on aina se, että peli olisi hyvää ja kestävää joka ilta 60 minuutin ajan. Siinä emme ole onnistuneet.

JYPin kokeneella runkomiehistöllä on hyvin vahva JYP-tausta ja ”jyppiläinen” peli-identiteetti. Voiko vaikeuksissa olla kyse siitä, että uusi päävalmentaja yritti muuttaa joukkueen pelaamista liikaa?

– Aina, kun tulee uusi valmentaja, tulee paljon uusia painotuksia ja muutoksia. En tiedä, oliko niitä sitten liikaa. Vai onko kyse siitä, että muutos ei vain onnistunut? Vai siitä, että kun teimme yksilötasolla paljon isoja virheitä, jotka maksoivat pisteitä, pyörä lähti senkin takia pyörimään väärään suuntaan, Hytönen pyörittelee.

JYP harjoittelee Risto Dufvan alaisuudessa tällä erää ensimmäisen kerran tiistaina aamupäivällä. Millä metodeilla kapteeni uskoo, tai tietää, Dufvan yrittävän muuttaa suuntaa?

– Vaikea sanoa, sillä tilanne on aivan erilainen kuin silloin, kun olen aiemmin pelannut "RD:n" valmennuksessa. Silloin kyseessä on ollut pidemmät tarinat, joita on rakennettu eri tavalla. Tämä on nyt ihan eri tyyppinen juttu, nopea muutosprosessi. Mutta varmaan hän koutsaa samalla tyylillä kuin aiemminkin. Vaikka siitä on 7,5 vuotta, kun olen pelannut viimeksi hänen valmennuksessaan, tuskin hän ihan kokonaan muuttunut mies on, Hytönen arveli.