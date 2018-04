JYP-kasvatti Sami Niku valittiin AHL:n parhaaksi puolustajaksi

Jyväskyläläislähtöinen jääkiekkoilija Sami Niku on voittanut jääkiekkoliiga AHL:n Eddie Shore Awardin, joka myönnetään liigan parhaalle puolustajalle. Niku edusti AHL:ssä tällä kaudella Winnipeg Jetsin farmijoukkue Manitoba Moosea.

Niku keräsi AHL:n runkosarjassa 73 ottelussa tehot 16+37=53. Hän pääsi kauden lopussa pelaamaan myös Jetsin riveissä yhden NHL-ottelun, jossa teki maalin.

.@ManitobaMoose rookie Sami Niku is this year's Eddie Shore Award winner for the league's top defenseman.



