JYP korkkaa tärkeän viikon - Kotkansiipiä alkupalaksi?

ASETELMA: JYP korkkaa viimeisen liigaviikon ennen maajoukkuetaukoa mittaamalla kotiluolassaan Vaasan Sportin osaamisen. Kotkapaidat ovat keränneet 16 ottelusta 23 pistettä ja majailevat sijalla kymmenen. Se on Sportille ihan kelpo suoritus, JYPin 18 pistettä ja 14. sija puolestaan jotain aivan muuta.

Viime viikolla hurrikaanipaitojen maalihanat ryöpsähtivät auki Lukkoa vastaan, mutta menivät jälleen tukkoon KalPan vieraana. Kuopiosta tarttui sentään matkaan piste 0-1 -tappiolla voittomaalikisassa. JYP on edellisen kolmen kierroksen aikana päästänyt omiin vain neljä pelitilannekiekkoa, mutta Lukko-ottelua lukuun ottamatta tuloksenteko on edelleen ollut vaikeaa ja siinä kamppailussa taas moni muu asia yskähteli, vaikka reppu heiluikin.

Sport saapuu Hippokselle hyvässä tuloskunnossa, kun neljän edellisen kierroksen ajalta on takataskussa kolme voittoa. Ne kaikki ovat tosin peräisin kotiareenalta Kuparisaaresta ja kauden seitsemästä matkaottelusta on tarttunut mukaan vain kahdeksan pistettä. Sportin todellinen tilastokummajainen on ollut ylivoima. Kotihallissa se on jauhanut lähes 21 prosentin teholla, kun vieraissa prosentti on vain viisi.

Toisaalta JYP on ollut luvattoman heikko kotijoukkue. Kahdeksasta ottelusta Hippokselle on jäänyt vain kahdeksan pistettä. Se on tolkuttoman vähän.

JYP on ennenkin osoittanut, että runkosarjassa on mahdollista kaapia kasaan kelvollinen sijoitus, vaikka aloittaisi todellisen tuloksenteon vasta vuodenvaihteessa. Silti on mahdollista, että alkava viikko on joukkueelle jonkinlainen vedenjakaja. Perjantaina matka vie Lahteen Pelicansin vieraaksi ja lauantaina Hippokselle saapuu Mikkelin Jukurit. Kuusi pistettä viikolta on ehdoton minimivaatimus, yhdeksänkin pitäisi olla otettavissa. Se nostattaisi tauolle lähtemisen fiilistä hurrikaanileirissä kummasti.

JYPin sairaslistalla ovat maalivahti Joona Voutilaisen ohella puolustajat Jaakko Jokinen ja Mikko Mäenpää. Sportilta puuttuu ainoastaan sentteri Joonas Komulainen, joka ei ole vielä päässyt aloittamaan kauttaan.

ARVIO: JYP on edelleen peräti arvaamaton joukkue, mutta olisiko käänne parempaan sittenkin tulossa? Jos hurrikaaniryhmä saa ne kuuluisat hyvät asiat mukaansa viime viikon otteluista, se on vahvoilla. Sen verran kotijoukkue kuitenkin tiristää, että Sport taipuu 3-1 tai 3-2.

SEURAA HEITÄ: Ennen tämän kauden paluutaan hurrikaanipaitaan Julius Nättinen pelasi viimeksi JYPissä neljä vuotta sitten 17-vuotiaana koltiaisena. Silloin syntyi yhdeksään otteluun saldo 0+3. Nyt Nättisen kahdeksan ottelun saldo on yksi syöttöpiste ja uran ensimmäinen liigamaali antaa yhä odottaa itseään. Se voisi vapauttaa Nättisen pelaamista kummasti, nyt puuttuu rentous.

Sport pestasi kuun alussa takalinjoilleen kanadalaispuolustaja Colby Robakin. 28-vuotiaan tilastoista löytyy lähes viisisataa AHL- ja 47 NHL-ottelua. Robak on melko isokokoinen yleispuolustaja, mutta kuinka isokokoinen? Liigan sivujen mukaan hän 195-senttinen ja satakiloinen mörkö, tilastosivustot Eliteprospects.com sekä Hockeydb.com puolestaan ilmoittavat hänet 191-senttiseksi ja 88-kiloiseksi. No, iso mies yhtä kaikki.