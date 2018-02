JYP nousi kolmanneksi jääkiekkoliigassa – katso videolta ottelun huippuhetket

JYP nappasi neljännen voittonsa peräjälkeen Liigassa lauantaina, kun sarjan tyvipään Mikkelin Jukurit kaatui tiukkojen vaiheiden jälkeen maalein 4–1. JYP nousi voittonsa myötä sarjataulukon kolmannelle tilalle.

JYPin ottelun hahmo oli kultakypärä Antti Suomela, joka iski pisteet 1+2. Tehoiltansa myötä Suomela nousi kahden pisteen turvin pistepörssin kärkeen. JYPille onnistuivat ottelussa myös Henri Kanninen sekä tyhjiin viimeistelleet Ossi Louhivaara ja Juuso Puustinen. Jukureille maalasi uran avausmaalilla Samuli Piipponen.

– Juuri niin hankala peli oli kuin odotettiin. Jukurit oli erittäin energinen alussa ja meillä jäi kovasta latauksesta huolimatta pari solua vajaaksi. Hyvin kuitenkin kirittiin hommaa kiinni ja saatiin peli jengoilleen, JYP-luotsi Marko Virtanen summasi.

– Taistelu ei jäänyt yhtään vajaaksi. Olen todella ylpeä joukkueesta. Maalipaikkoja luotiin tarpeeksi, mutta juuri ne ratkaisutilanteet veivät ottelun tänään vastustajalle, Jukureiden valmentaja Ville Nieminen sanoi.

JYP jahtaa tiukasti Liigan toista sijaa. Ottelun enemmän pelannut TPS on kahden pisteen päässä.

– Ei ehkä oltu ihan parhaimmillaan. Kolme pistettä on kuitenkin tärkein juttu ja kohti kakkostilaa mennään. Me on löydetty oma hyvä rutiinitaso ja sitä kautta saatu voittoja, Kanninen totesi.