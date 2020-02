JYP oli tyly vieras – otti täyden pistepotin Lahdesta

JYP oli tyly vieras Lahdessa ja otti isäntäjoukkue Pelicansilta täyden pistepotin tiistaina lukemin 3–0 (0–0, 2–0, 1–0).

JYPin maalit toisessa erässä tekivät ensin Jarkko Immonen ylivoimalla Juusi Vainion ja Julius Nättisen syötöistä sekä Antti Kalapudas tasakentällisin Ossi Louhivaaran ja Julius Hongan syötöistä.

Päätöserässä tolppien väliin kertaalleen osui Juha-Pekka Hytönen. Syöttöpisteet jaettiin Samuli Ratiselle ja Miska Siikoselle.

Nollapeli oli JYP-vahti Eetu Laurikaiselle kauden neljäs.

Tyhjennysmyyntiä harrastanut Pelicans on sarjassa kolmanneksi viimeisenä. JYPin pisteputkella on nyt mittaa neljä ottelua ja se on sarjassa kahdeksantena (82 p.) pisteen HPK:ta (83 p.) perässä. Matkaa suoraan puolivälieräpaikkaan (HIFK, 87 p.)) on viisi pistettä.