JYP on kaulaansa myöten suossa - Kohta menevät jo pohjaturpeetkin

ASETELMA: Ensimmäinen maaottelutauon jälkeinen kamppailu eilen Hämeenlinnassa ei juurikaan tarjonnut JYPin osalta merkkejä paremmasta. HPK:n voitto kirjattiin toki vain 2-1, mutta hurrikaanipaidat eivät silti olleet missään vaiheessa iltaa voitossa kiinni. Joukkue on hävinnyt 14 ottelua 20:sta, tappioputkella on nyt mittaa viisi peliä ja se näkyy. Peli-ilo ja itseluottamus ovat pohjalukemissa, yksinkertaisetkin asiat ovat vaikeita.

Muuan sinänsä yksinkertainen asia on kiekkojen toimittaminen maalille. Siinä yksi JYP-peluri oli HPK:ta vastaan ylitse muiden. Kahden kuukauden pätkäpestillä hurrikaanipaitaan saapunut ruotsalaispuolustaja Oscar Eklund jäi ilman tehopisteitä, mutta debytantti oli porukan ahkerin laukoja kuudella kudillaan, joista neljä päätyi Kerho-vahti Emil Larmille saakka. Kaikesta näki, ettei Eklund kanna harteillaan alkukauden epäonnistumisten taakkaa.

Tämä on oleellista sen vuoksi, että Larmi torjui ottelussa vain 13 kertaa. Kaikkiaan JYP lähetti liikkeelle ainoastaan 34 kiekkoa ja Eklund oli ainoa hurrikaanipakki, jonka laukauksen Larmi joutui torjumaan. Muiden yritykset jäivät kenttäpelaajien blokkeihin tai paukkuivat ohi.

Toki on muistettava, että turhanaikainen räpsiminen ei ole puolustajalle(kaan) hyväksi, mutta hyökkäyspäässä eräs pakin perustehtävistä on kuitenkin toimittaa kiekko maalille. Jos siihen pystyy vain yksi takalinjojen mies, käy voittaminen melkoisen hankalaksi. Eikä hyökkääjienkään päitä sovi silittää. He laukoivat yhteensä 22 kertaa, joista yksi meni maaliin, yhdeksän maalivahdille ja tusina ties minne.

22 kutia kahdelletoista hyökkääjälle jaettuna on useimmiten jääkiekkopelin voittamiseen aivan liian vähän. Mutta mistäs lauot, kun ei ole paikkoja? Hyökkääminen oli edelleen kauttaaltaan tahmaista ja omalta alueelta lähtiessä avauspeli heikkoa. Puolustusalueen puolustuspelissäkin on runsaasti toivomisen varaa.

On epätodennäköistä, että nämä asiat olisivat yhdessä yössä muuksi muuttuneet. Etenkään joukkueessa, jossa runkopelaajat alkavat tiukan paikan tullen huutaa ohjeitaan yli kokemattoman päävalmentajan. JYP on kaulaansa myöten suossa, tällä menolla joukkue imaisee kitusiinsa silmäkkeen pohjaturpeetkin.

ARVIO: SaiPa on suorittanut tasaisesti läpi syksyn, eikä ole kertaakaan hävinnyt peräkkäin kahta ottelua enempää. Se palasi tauolta voittamalla kotonaan KalPan 4-2. Kauden ensimmäinen kamppailu JYPin ja SaiPan välillä nähtiin kuukausi sitten Lappeenrannassa, kun sputnik oli parempi jatkoajan jälkeen 3-2. Samoilla haminoilla lukemat liikkunevat tänäänkin, tosin todennäköisesti jo varsinaisen peliajan jälkeen.

SEURAA HEITÄ: Sääli on etenkin ammattilaisurheilussa tunnetusti sairautta, mutta silti veteraanipuolustaja Mikko Kaltevaa käy melkeinpä sääliksi. Isot minuutit joka ilta - eilenkin yli 21 - mutta mistään ei tule mitään, helppokaan syöttö ei usein tavoita omia. Plusmiinus-lukema -13 on liigan heikoin yhdessä KalPa-hyökkääjä Mikko Nuutisen kanssa. Kaltevalla on alla kolme vähintään 25 tehopisteen kautta, eikä tällaisia pakkaslukemia ole totuttu häneltä näkemään. Pystyykö 34-vuotias vielä nousemaan parhaalle tasolleen?

Viime keväänä uransa ensimmäisen ammattilaissopimuksen allekirjoittanut Emil Oksanen, 20, iski maalin kauden kahdessa ensimmäisessä ottelussa, loukkaantui kolmannessa ja oli kaksi kuukautta telakalla. Tiistaina KalPaa vastaan Oksanen jatkoi siitä, mihin syyskuussa jäi ja heilutti jälleen verkkoa. Viisi vuotta vanhempi Ahti Oksanen hyökkää samassa ykkösketjussa ja on SaiPan maalipörssin kärki seitsemällä osumalla, mutta ei ole Emilille sukua, ei edes väärän koivun kautta.