JYP-pomo avoimena Leppäsen rannalla: "Nyt ollaan tiukemmassa paikassa kuin aikaisemmin" – Osa arvostelusta on sattunut kokeneeseen kiekkomieheen

Tapahtui niin, että keskiviikkona aamupäivällä Jukka Holtari soitti. JYPin urheilutoimenjohtaja pyysi pistäytymään kesäpaikallaan Toivakassa.

– Olisi pelaajauutisia, hän kertoi.

Leppänen-nimisen järven rannalla odotti marraskuun syvä rauha, jota eivät taklausten äänet tai kiekon kimpoilut rikkoneet. Siellä odotti myös Holtari, jolla oli asiaa.

Ensin JYPin urheilupomo kertoi uutiset, jotka kaikki jo tätä lukiessa tietävät. Kanadalaisjärkäle Nolan Yonkman, 37, ja hyvin peliä lukeva ruotsalainen Oscar Eklund, 30, jämäköittävät joukkueen puolustusta kahden kuukauden ”hätäapusopimuksilla”.

Laitahyökkääjä Robert Rooban, 25, kanssa on puolestaan väsätty kahden vuoden jatkopaperi. Ja toiselle laiturille Henri Tammiselle, 25, etsitään uutta seuraa.

Tieto 199-senttisen ja lähes 120-kiloisen Yonkmanin paluusta Hippokselle herätti ristiriitaisia ajatuksia.

Toisten mielestä alkukauden telakalla ollut ”Yogi” ei auta kriisissä rypevää JYPiä vähääkään. Totta on, että hän tuo kaukaloon hitaita eikä nopeita jalkoja. Mutta toisten mielestä hurrikaaniyhteisö kaipaa juuri nyt Yonkmanin kaltaista sheriffiä.

JYPin johto on vahvasti jälkimmäisellä kannalla.

– Yonkmanilla on karismaa, johtajuutta ja katu-uskottavuutta, Holtari perustelee.

– Nolan pystyy mahdollisesti auttamaan joukkuetta kaukalossa, näin uskomme. Aivan varmasti hän pystyy auttamaan yhteisöä henkisesti. Mies on toiminut AHL-liigassa kuusi vuotta kapteenina. Neljä NHL-organisaatiota on luottanut Yonkmanin johtajuuteen, siihen että hän on oikea mies opastamaan nuoria oikealle tielle. Johtamaan lapsukaisia.

No, lapsukaisia ei JYPissä liiemmälti ole. Mutta ehkä Yogin sanaa kuuntelevat vähän varttuneemmatkin.

Yonkman saapuu isännöimään Hipposta ensi viikon lopussa. Hänen sopimuksensa umpeutuu 20. tammikuuta.

Eklund ilmestyy maisemiin jo tällä viikolla. Myöskään ruotsalainen ei ole pelannut syksyllä missään. Viime kausi meni Saksan DEL-liigan Iserlohnissa, Suomessa mies on nähty Kärppien, HIFK:n ja KooKoon nutuissa.

– Eklundkin on täsmähankinta JYPin ongelmiin, Holtari selvittää.

– Hän on tunnettu pelinavaustaidoistaan.

Eklundin pätkäpesti ulottuu tammikuun 12. päivään. JYP uskoo, että nyt sairastuvalla olevat puolustajat Mikko Mäenpää ja Jaakko Jokinen ovat silloin jo rivivahvuudessa.

– Mutta nyt heti maajoukkuetauon jälkeen mennään viikkoja, jotka ovat meille erittäin kriittisiä, Holtari huomauttaa.

– Kivutakseen vaikkapa kymmenen sakkiin, JYPin on pelattava jatkossa ”fivehundred-hokia”. Eli voitettava yhtä paljon kuin hävittävä. Siitä saa mittasuhteet, että oho, tässä ei ole yhtään päivää aikaa ihmettelyyn.

Holtari pitää JYPin tilannetta poikkeuksellisen haastavana.

– Monena syksynä on ollut monennäköistä kääntöä ja vääntöä. Aina on kuitenkin noustu kyykkyasennosta ylös.

– Nyt ollaan kuitenkin tiukemmassa paikassa kuin aikaisemmin. Pitää olla päättäväinen ja uskoa, että tästäkin montusta päästään yhdessä ylös. Itsestäänselvyys se ei ole.

Lauri Merikivi jatkaa päävalmentajana.

– Tässä vaiheessa vahvistettiin puolustusta ja seurataan, auttaako se vai tarvitaanko muita miehistönvaihdoksia, Holtari kuittaa.

– Jokaisen toimet ovat tarkan syynin alla: niin valmentajan, apuvalmentajien, minun kuin kenen tahansa. Ja ihan syystä.

Fanit huutavat kritiikkiä.

– Se on hyvä asia. JYP on heille tärkeä, Holtari nyökkää.

– Me olemme pelanneet tosi surkean syksyn, arvostelu on perusteltua.

Kaikkea Holtari ei kuitenkaan niele.

– Pielessä ollaan, jos joku vetää jonkun ihmisen koko elämäntyön vessanpöntöstä alas väärillä väittämillä tai valikoidulla informaatiolla.

Osa arvostelusta on sattunut kokeneeseen kiekkomieheen.

– Ihmiset ymmärtävät täysin väärin identiteettini Suomi-lätkässä, jos he sanovat, että kohtelen nuoria ylimielisesti. Se on väärä kommentti, Holtari sanoo jopa hieman liikuttuneena.

– Silloin on kovin vähän tutustuttu siihen, mitä mieltä ovat ne 300 nuorta pelaajaa, jotka ovat olleet Liigan huudeilla Holtarin kanssa tekemisissä. Heiltä voi käydä kysymässä, olenko ollut ylimielinen vai yrittänyt oikeasti auttaa jätkiä eteenpäin.

Leppäsen vedenpinta on täysin tyyni. JYPin ei.

Holtari jää hiljaisuuteen työstämään ristiriitaa.