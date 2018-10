JYP pysyi kyydissä, mutta eihän se riitä – "Pitäisi olla aggressiivisempi"

Olisi liioittelua väittää, että JYPin peli on umpisolmussa, mutta maalintekokammo hurrikaanipaitoja tällä haavaa riivaa. Kärpät haki Hippokselta kolme pistettä lukemin 0-1. Nollille JYP jäi myös tiistain CHL-retkellään Luganossa.

Maalintekokammon ohella kiusana on kotikammo. Kuluvalla kaudella Hippoksella on pelattu kuusi liigaottelua, eikä JYP ole voittanut niistä varsinaisella peliajalla ainuttakaan. Pisteitä kuudesta ottelusta on kasassa vain viisi.

– Kyllähän se päähän ottaa. Tällä hetkellä jääkiekkopelin voittaminen ei ole ihan helppoa meille. Mutta kyllä kaikki revittiin irti, mitä revittävissä oli tämän viikon kuormalla, JYPin päävalmentaja Lauri Merikivi luonnehti.

Tulossynkkyyden taustalta on hyvä huomauttaa siitä, että torstai-illassa nähtiin erinomaisen viihdyttävää jääkiekkoa. Sarjakärki Kärpät pelaa liigan laadukkainta tempolätkää ja JYP pysyi siinä melkoisen hyvin kyydissä.

– Vauhdikas peli puolin ja toisin. Meillä oli toisessa erässä muutama heikompi hetki ja yksi niistä kostautui, Merikivi sanoi Taneli Ronkaisen illan ainokaiseen viitaten.

Kun toisen erän kellossa oli vajaat 13 minuuttia, Kärpät käänsi pelin nopeasti keskialueelta, ajoi hyökkäyksen sisään oikeaoppisesti kolmelta kaistalta ja Ronkainen osui Tino Metsävainion ja Jasper Lindstenin esityöstä.

– Vastustajan luistelu asetti kovan vaatimustason puolustuspelaamiselle ja pääsääntöisesti pystyttiin aika hyvin siihen vastaamaan, Merikivi arvioi.

Vehviläistä myhäilytti, Roobaa ei

Hyökkäyksiinlähdöissä omalta alueelta on silmiinpistävä ero, siinä Kärpät oli parempi, mutta toisaalta eipä tällä osa-alueella oululaisille pärjää juuri nyt mikään muukaan liigajoukkue.

Mikko Mannerin miehistö lähtee paineen alta käytännössä joka kerta isolla riskillä, mutta kuten sarjataulukko osoittaa, se kannattaa. JYP pystyi välillä uhkarohkeisiinkin lähtöihin iskemään, mutta homma tyssäsi viimeistään veskaripörssin kärkipaikkaa isännöivään Veini Vehviläiseen, joka sai ennen pelin alkua raikuvat suosionosoitukset entiseltä kotiyleisöltään.

– En pistä pahakseni, jos pelaan Hippoksella nollapelin, 39 kertaa torjunut hurrikaanikasvatti virnisti.

Kuten todettua, JYPilläkin oli ne paikkansa. Ottelun edetessä yhä enenevässä määrin ja kolmas erä oli jo melkein yhtä maalia.

Mutta kun ei niin ei.

– Maalintekoon pitäisi saada enemmän meininkiä, olla aggressiivisempi maalipaikoissa. Maalintekopelihän tämä on. Monta muuta asiaa voi tehdä hienosti, mutta jos ei tee maaleja, niin eihän se auta, hurrikaanipaitojen sisäisen maalipörssin kärkipaikan neljällä osumalla jakava Robert Rooba tuumasi.

Rooba takonut maalinsa reilun 13 minuutin ottelukohtaisella peliajalla. Muut neljän maalin miehet Jarkko Immonen, Eric Perrin ja J-P Hytönen pelaavat selvästi enemmän. Lisäksi Rooba on ainoa JYP-hyökkäyksen vakionaamoista, jonka plusmiinus-tilasto ei ole pakkasen puolella. Tänään se tosin putosi ykkösestä nollaan.

– No joo, hieno homma, että maaleja on tullut, mutta voisi niitä olla enemmänkin. Tänäänkin oli paikkoja. Aika eri fiiliksellä oltaisiin tässä nyt, jos olisin osunut, Rooba murehti.