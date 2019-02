JYP sai hyviä uutisia sairastuvalta - Kaksi avainpelaajaa palaa kokoonpanoon

ASETELMA: JYPillä ei ole tällä hetkellä ensi kaudeksi toimitusjohtajaa, urheilutoimenjohtajaa eikä päävalmentajaa, mutta kaukalossa joukkue porhaltaa kuitenkin neljän ottelun voittoputkessa. Viimeinen pudotuspelipaikka on melko tukevasti hyppysissä, kun hajurakoa Sportiin ja 11. sijalle on kahdeksan pistettä.

Illan ottelun vastustaja Lukko puolestaan taistelee suorasta puolivälieräpaikasta ja on tällä haavaa kuudentena. Liigan ylempi keskikasti on äärimmäisen tasainen, kun sijat 4.-7. mahtuvat pisteen sisään. Yksi nelikosta HPK, Pelicans, Lukko ja HIFK joutuu aloittamaan pudotuspelinsä säälikierrokselta.

JYPiltä suora puolivälieräpaikka lienee jo karannut, mutta ensimmäisen kierroksen kotietu on vielä haarukoitavissa. Siihen on matkaa kolme pistettä.

Hurrikaaniryhmä sairastuvalta hyviä uutisia, kun viime viikolla loukkaantuneet Eetu Laurikainen ja Juuso Vainio palaavat kokoonpanoon, Eric Perrin sen sijaan on vielä sivussa. Laurikainen oli nimetty kokoonpanoon jo viime perjantain otteluun KooKoota vastaan, mutta hän ei ollut lopulta pelikuntoinen.

Lukon loukkaantuneiden listalta löytyvät Jere Fribergin ja Heikki Liedeksen nimet. Kultakypärä Justin Danforthin aisapari Brandon DeFazio on pelikiellossa kymppitilin täyttymisen vuoksi.

ARVIO: JYPin ottelut ovat olleet läpi kauden pääosin vähämaalisia, mutta kauden kolmessa aiemmassa Lukko-ottelussa on paukuteltu yhteensä 22 maalia. Tällä kertaa ottelun tärkeys painanee maalilukemat kuitenkin pieniksi. 2-1 suuntaan tai toiseen, ylitöillä tai ilman.

SEURAA HEITÄ: Loukkaantumisen jälkeen kokoonpanoon palaava Juuso Vainio on ollut hurrikaaniryhmän tämän kauden urakkamies yli 20 ja puolen minuutin ottelukohtaisella peliajalla. Kokonaisuutena Vainio on ollut JYP-puolustuksen paras tällä kaudella ja plakkarissa on jo yhden kauden henkilökohtainen piste-ennätyskin 3+12=15.

Takavuosina JYPissäkin piipahtanut Vili Sopanen aloitti kauden DEL-liigan Ingolstadtissa, siirtyi sieltä Schwenningeriin kunnes kauden päätepysäkki löytyi kuun alussa Raumalta. DEL:ssa Sopanen pelasi yhteensä 27 ottelua tehoin 5+8, kuudessa liigaottelussa on syntynyt saldo 2+1.