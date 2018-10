JYP sai sen, mitä ansaitsi – Rivakka startti oli laiha lohtu

Rivakka startti, mutta vahvastihan se ei mennyt. Eric Perrin latasi JYPin ylivoimalla 1-0 -johtoon jo reilun kahden minuutin jälkeen, mutta sittemmin Äijänsuon kaukalossa oli pitkään vain yksi joukkue. Se oli isäntä-Lukko, joka kiepautti loppulukemiksi täysin ansaitusti 5-3.

Voitto taatusi maittoi raumalaisille, edellisen kotivoittonsa joukkue otti tammikuun 20. päivänä - siis peräti 258 vuorokautta sitten.

JYP ennätti uudelleen johtoon ottelun puolivälissä, tällä kertaa Markus Jokisen 2-1 -osumalla, mutta pelin hallinta oli ollut jo pitkään raumalaisten heiniä. Niinpä JYP nautti johtoasemasta vain reilun minuutin, kun alkoi ropista. Yhdeksän minuutin kuluttua Lukko johti jo 4-2.

Jos ensimmäisen 40 minuutin osalta haluaa hurrikaaniesityksestä kaivaa jotain positiivista, se oli ehdottomasti maalinteon tehokkuus. JYPillä oli kaksi laadukasta paikkaa ja molemmista räpsähti. Negaa on tietysti se, että kaksi laatupaikkaa kahteen erään on luvattoman vähän.

Kolmas erä oli hurrikaanipaitojen selkeästi paras, toki Lukko sortui siinä hieman räpsis ja roiskis -lätkään.

Robert Rooban heti alkajaisiksi iskemä 4-3 -kavennus kuvasi hyvin joukkueen iltapuhdetta. Yksittäinen väläys, joka johti maaliin. Perrinin osuma oli maeston huipputarkka kuti, Jokisen 2-1 näyte rivakasta hiipimisestä takatolpalle ja Jarkko Immosen syöttötaidosta. Rooban maalissa puolestaan J-P Hytönen voitti kulmaväännön ja Perrin teki liikkuvaa maskia.

Ensin Tappara, sitten Lugano

Mutta kokonaisuus oli heikko. JYP sai juuri sen, mitä tältä retkeltään ansaitsi. Hurrikaanipoppoon viisikot repeilevät turhan levälleen turhan usein. Jos tällaisessa tilanteessa yksittäinen pelaaja häviää yksi vastaan yksi -tilanteen, kolisee melko usein omissa.

Hyökkäyksiin lähdöissä on välillä suunnattoman suuria vaikeuksia. Puolustuspään kiekollisesta vastuusta leijonanosan kantavat Mikko Kalteva ja Anttoni Honka, kummallekin on alkanut tulla isoja virheitä. He kaipaisivat apua. Omalla alueella keskustan puolustaminen on luvattoman lepsua, Lukko räpsi maalinsa lähietäisyydeltä ja vähän turhan helpon näköisesti.

JYPin pitäisi pystyä kaivamaan jostain yksinkertainen ja perusvarma peruspeli. Se pitäisi pystyä tekemään täydessä vauhdissa, sillä luppoaikaa ei tässä pelirytmissä ole. Lauantaina Hippoksella vierailee Tappara ja tiistaina matka vie Luganoon CHL:n viimeistä edelliseen alkulohkon otteluun.

Kotoisen liigan osalta JYP ehtii korjata vielä monta asiaa, mutta jos käkikellomaassa tulee käkättimeen, voi hallitsevan mestarin matka jatkopeleihin mutkistua melkoisesti.