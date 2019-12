JYP survoi kiekon viidesti Kärppä-maaliin ja vei täyden pistepotin

JYP voitti Kärpät tapaninpäivän liigaottelussa Hippoksella torstaina. JYP iski kiekon sarjakärki Kärppien maaliin peräti viidesti ja vei täyden pistepotin lukemin 5–2 (1–0, 3–1, 1–1).

Ottelun avausmaalista ensimmäisessä erässä vastasi Robert Rooba. Toisessa erässä JYP osui Kärppien verkkoon peräti kolmesti, maalintekijöinä Jarkko Immonen, Petrus Palmu ja Juha-Pekka Hytönen.

Kärpät kavensi päätöserässä vielä 2–4:ään, mutta loppulukemat 5–2 sinetöi Julius Nättinen tyhjään maaliin.

Kärpät jatkaa sarjakärjessä 74 pisteellä. Toisena on tappara (68 pistettä) ja JYP on kolmantena (63 pistettä). JYPin perässä neljän pisteen päässä on Ilves.