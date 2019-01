JYP teki jatkosopimukset neljän pelaajan kanssa

JYP on tehnyt jatkosopimukset neljän pelaajan kanssa.

Puolustaja Nolan Yonkmanin sopimusta on jatkettu tämän kauden loppuun asti. Maalivahti Eetu Laurikaisen ja hyökkääjä Jani Tuppuraisen kanssa JYP on tehnyt vuoden jatkosopimuksen kevääseen 2020 asti. Puolustaja Mikko Kaltevan jatkosopimus kattaa kaksi seuraavaa kautta eli kevääseen 2021.

Nolan Yonkman, 37, pelaa nyt neljättä kauttaan JYPissä. Hän liittyi joukkueeseen marraskuun loppupuolella kahden kuukauden sopimuksella.

– Yonkman tuo tuhannen ammattilaisottelun kokemuksellaan joukkueeseen kovuutta, johtajuutta ja puolustustaitoja. Hän tekee joukkueesta kollektiivisesti voimakkaamman nyt kauden loppuun asti, luonnehtii urheilutoimenjohtaja Jukka Holtari seuran tiedotteessa.

Jani Tuppurainen ja Mikko Kalteva ovat kuluvan vuosikymmenen kärkikaksikko JYPin plus-miinustilastossa.

Tuppurainen pelaa nyt kymmenettä kauttaan JYPissä. Kapteenistossa hän on ollut viimeiset kuusi vuotta. Viime kaudella Tuppurainen oli koko Liigan pistepörssin kolmonen 54 pisteellään. Tällä kaudella Tuppuraisella on koossa 21 pistettä, ja hän on neljäntenä JYPin sisäisessä pistepörssissä.

34-vuotias puolustaja Mikko Kalteva pelaa JYPissä kuudetta kauttaan. Hän pelannut tällä kaudella eniten JYP-pelaajista, keskimäärin 20 minuuttia 43 sekuntia ottelua kohden. Kalteva johtaa myös JYP-puolustajien pistepörssiä.