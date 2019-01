JYPiä riivaa kummallinen tilastofakta - Perrinistäkö kaikki on kiinni?

ASETELMA: JYPillä on tunnetusti alla kauden toinen kahden peräkkäisen kolmen pisteen voiton putki, TPS puolestaan romahti torstaina kotonaan Sportille 0-4. Ohipeli siellä, toinen täällä ei toki ole turkulaisten tilanteessa mikään superyllätys. Joukkue on tukevasti sarjakakkosena ja on ollut sitä jo ties kuinka pitkään. Yhdentoista pisteen päässä porhaltavaa Kärppiä TPS tuskin saa kiinni, toisaalta Tappara on jäänyt jo 12 pistettä, eikä ole tällä haavaa mikään varsinainen uhka.

JYPin osalta "pudotuspelit" puolestaan ovat jo hyvässä vauhdissa. Vaikka kaksi edellistä kierrosta ovat tuottaneet täydet kuusi pistettä, ei playoff-viiva ole juuri lähemmäksi tullut. Tapaninpäivän Kärpät-konttauksen jälkeen ero oli kahdeksan pistettä, nyt se on seitsemän ja sijoituskin on yhä sama, kolmastoista. Kaksi peräkkäistä kolmen pisteen voittoa, joista jälkimmäinen vieraskentällä huippukuntoisesta Lukosta, ovat tietysti positiivisia signaaleja.

Torstaina Lukkoa vastaan ensimmäinen erä oli erinomainen, toinen kohtuullinen ja kolmas illan heikoin. Samanlaisia pelin kulkuja on nähty tällä kaudella melkoinen liuta ja yleensä ne ovat johtaneet tappiohin. Nyt JYP pystyi kiskomaan voiton, vaikka Lukko nousi 0-2:sta 2-2:een. Ujo positiivinen merkki tämäkin.

Sairaslistan osalta TPS antaa tasoitusta. Koko kauden sivussa olleen kapteeni Lauri Korpikosken ohella telakalla ovat myös varakipparit Joe Piskula ja Ilari Filppula. Myöskään Elias Karvonen ja Simon Suoranta eivät ole pelikuntoisia.

JYPin sairaslista on tyhjä, mutta Nolan Yonkmanille tuomittiin torstain Ville Petmaniin kohdistuneesta kyynärpäähuitaisusta neljän ottelun pelikielto.

JYPiä riivaa muuten Hippoksen TPS-otteluissa eriskummallinen tilastofakta. Edellisestä kolmen pisteen voitosta kotikaukalossa on yli neljä vuotta aikaa. 21. lokakuuta 2014 TPS kaatui 6-2. TPS kaaoskauden jälkeen muuan Eric Perrin siirtyi JYPistä Palloseuraan, eikä se hävinnyt Perrinin Turun aikana kertaakaan Jyväskylässä varsinaisella peliajalla!

ARVIO: JYP pelaa pakkovoitoista ilta toisensa jälkeen, TPS voi suhtautua tilanteeseen rennommin. Pakkovoitot voivat toki olla myös voimavara, jos tilanne osataan kanavoida oikein. Tasainen vääntö lienee luvassa, kummankin maalilukemat liikkunevat haarukassa 2-3. Ylityötkin ovat mahdollisia.

SEURAA HEITÄ: Jake Newtonin paluusta hurrikaanipaitaan huhuttiin kiivaasti viime keväästä saakka. Joillekin JYP-faneille parhaimmillaan kiekollisesti etevästä puolustajasta tuntui kasvaneen jonkinlainen myyttinen talismaani, joka ratkaisee joukkueen kaikki ongelmat. No, sellainen tänään ruotuun palaava Newton ei toki ole. Viime kaudella hän oli KooKoossa erinomainen, mutta helmikuisen JYP-siirron jälkeen peli ei loksahtanut samalla tavalla uomiinsa. Alkukaudesta Newton pelasi 13 ottelua Saksan kakkostasolla Bayreuthissa tehoin 4+6. Takalinjojen tehot Kalifornian mieheltä olisivat hurrikaanipaidoille nyt tarpeen.

Katsokaapa TPS:n kolmosketjun keskellä häärivää numeroa 46. Jos peliasento ja luistelu näyttävät kovasti tutuilta, niin niitä selittää nimi selässä. Juuso "Timonpoika" Pärssinen debytoi liigassa vajaat kolme viikkoa sitten ja napakasti debytoikin. Vajaan kuukauden kuluttua 18 vuotta täyttävän Pärssisen pistetili on kolmen liigaottelun jälkeen vielä avaamatta, mutta nähtyjen otteiden perusteella nokka ei siinä kauaa tuhise. Pelitaitava kaveri ja selvästi isompi kuin aikanaan "teletappiketjuun" kuulunut isäukkonsa.