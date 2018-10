JYPiä riivaavat samat ongelmat kuin rajusti kontannutta Lukkoa

ASETELMA: JYP jatkaa kolmen pelin härkäviikkoaan Rauman reissulla. Tiistain 3-2 -voitossa Jukureista voittomaalikisassa oli toki paljon hyviäkin asioita, etenkin ottelun alkupuolella, mutta 2-0 -johtoaseman luovuttamista omilla virheillä päätöserässä ei sellaiseksi voi lukea. Hurrikaani on kuin se on ollut monena monituisena syksynä: arvaamaton ja ailahteleva sekä pelien sisällä että välillä.

Ylivoimalla JYP on ollut tehokas ja alivoimakin on liigan ylempää keskitasoa, mutta tasakentällisin pelaamisesta on kehittynyt jonkinlainen taakka. Hurrikaani on iskenyt yhdeksän kertaa ylivoimalla ja kertaalleen alivoimalla, mutta erikoistilanteista puhdistettu maaliero on murheellinen 11-18. Kauden 22 osumasta rapiat 40 prosenttia on syntynyt ylivoimalla, kun kärkipään joukkueiden koko kauden osuus asettuu tyypillisesti 25 prosentin tuntumaan.

Toisaalta omiin laskettujen prosenttiosuus tasakentällisin on 72, joka on pitkässä juoksussa lähellä siedettävää. 5-5 -pelissä JYPin laukaisutehokkuus on ollut keskimäärin vain 6,1 prosenttia, kun vastustajan vastaava lukema kirjataan 11,5. Näillä eväillä on pidemmän päälle vaikea voittaa pelejä.

Lisäksi hurrikaanipuolustus on tehnyt tällä kaudella vasta yhden maalin, kun Anttoni Hongan syöttöyritys pomppasi taannoin Ilveksen rysään Mark Floodin kautta. Maalinteko ei toki ole puolustajien pääasiallinen työ, mutta apuja sieltäkin pidemmän päälle tarvitaan.

Kauden kahdeksan ottelun otannalla JYP on laukonut jonkin verran vastustajaansa enemmän, mutta ei riittävän usein laatupaikoilta ja/tai laadukkaasti. Massiivisista ongelmista tuskin on syytä puhua, napakan terävoittämisen paikkaa on tasakentällisin vähän siellä sun täällä. Myös maalivahtipeli on sakannut. Hurrikaanipaitojen onni onnettomuudessa tänään on se, että illan vastustaja Lukko on kärsinyt hyvin samantyyppisistä vaikeuksista, mutta vielä ankarammin.

ARVIO: Ympäripyöreää. Jos JYP pelaa kuten pelasi Mikkelissä ensimmäisen erän, ei sillä pitäisi olla hädän päivää. Pekka Virran kiveenhakattujen periaatteiden mukaisesti sarjataulukossa viimeistä edellisenä majaileva Lukko luottaa ankaraan kiekotteluun. Pelivälineen perässä ei pidä lähteä juoksemaan, sitä ei jaksa pirukaan. Jatkoaika lienee melko todennäköinen vaihtoehto, 2-2 tai 3-3 -lukemissa.

SEURAA HEITÄ: Markus Jokinen pelasi tiistaina ensimmäisen liigaottelunsa JYPin paidassa ja pelasi pirteästi iskien maalinkin. Hän oli kauden alkuun telakalla reilut kolme viikkoa, kun Banska Bystrican Ben Marshall taklasi häntä rumasti päähän CHL-ottelussa. Tänään Jokinen tuuraa ykkösketjussa Jarkko Immosen ja Jerry Turkulaisen rinnalla Jani Tuppuraista, joka loukkaantui tiistain Jukurit-ottelussa.

Lukon puolustuksesta löytyy rutinoitunutta ryhmää kapteeni Janne Niskalan johdolla. Niskalalla on kuudesta ottelusta kasassa vain yksi syöttöpiste, JYP-kasvatti Jyri Marttinen ei mahdu tällä haavaa kokoonpanoon ja Rony Ahonen pitää perää koko liigan plusmiinus-tilastossa lukemalla -9. Alakerran tehomiehet ovat olleet nuoret Tarmo Reunanen (1+3) ja Roni Sevänen (1+2).