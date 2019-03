JYPille ruma kylvetys Lahdessa – Vierasvoittoputki jäi jälleen syntymättä

JYP matkasi lauantaiksi tämän hetken pahimpaan kotiluolaan, Lahden Isku Areenaan juhlistamaan Mikko Kaltevan Liiga-ottelua numero 600. Illan ennakkoasetelmat korostivat puolustajien pelaamisen merkitystä, ja peli olikin ennakoidun kaltainen. Pelicans puski päälle yleisen syyttäjän lailla, kun taas JYP yritti sätkiä mukana sen, minkä kokeneella koneistollaan vain pystyi.

Toiseen erään lähdettiin JYPin 2-1-johtoasemassa Jake Newtonin ja Jerry Turkulaisen osumien johdosta. Toisen erän alkuun Pelicans lisäsi vielä napsun lisää, minkä takia JYP putosi kyydissä. Reilut kymmenen minuuttia erän alkamisesta johtoasema oli kääntynyt 2-4-tappioasemaksi.

Käänteentekevä asia oli terävyyden puute JYPin pelaamisessa, kun keinoja paineen purkamiseen ei yksinkertaisesti löytynyt. Jatkuvasti hävityt kaksinkamppailut ja huolimattomat purkukiekot mahdollistivat Pelicansin pitkät hyökkäysrummutukset, jotka eivät jääneet käyttämättä. Pitkät pyörimiset puolustusalueella söivät hyökkäyspelin lähes olemattomaksi.

Joona Voutilainen kyllä taisteli maalillaan, mutta lopulta JYP taipui lukemin 7-2. Pelicansin sankareihin kuului muun muassa Antti Tyrväinen, joka kirjasi tehot 3+1.

Päikseenvaihdetut kohtasivat

Joona Voutilainen JYPin maalilla ja Jussi Olkinuora Pelicansin veräjällä kohtasivat viime kauden seuransa kesän "päikseenvaihdon" jälkeen ensimmäistä kertaa. Kummankin iltaa voi kuvailla haasteelliseksi, tosin eri syistä. Siinä missä Olkinuora haparoi pitkin iltaa, muun muassa JYPin 1-0-maalin muodossa, Voutilainen ei saanut riittäviä apuja kenttäpelaajilta.

40 minuutin kohdalla Voutilainen oli venynyt kiekon eteen jo 36 kertaa, kun virkaveljelle torjuntoja oli kertynyt vasta 13 kappaletta. Yhteensä ottelun torjunnat kirjattiin Voutilainen 51, Olkinuora 16. Tämä kertoo myös karusti siitä, minkä laatuisen kirin JYP sai aikaiseksi.

Vaikkei yksikään maali mennyt Voutilaisen piikkiin, kysymysmerkit JYPin maalivahtipelin yllä vahvistuivat. JYPissä toivotaankin, että Eetu Laurikainen löytää aiemman vireensä heikon Lukko-pelin jälkeen.

Ei vieläkään murrosta

Tappio johti siihen, ettei JYP ole tällä kaudella onnistunut kertaakaan voittamaan kolmea ottelua putkeen vieraissa. Vieraspelaaminen onkin ollut yksi kauden suurimmista murheenkryyneistä. Tuttu ongelma johtoasemapelaamisen kanssa on heijastunut myös vierasotteluihin, sillä JYP on menettänyt johtoaseman kolmessa peräkkäisessä vieraspelissä. Kahdesti tämä on maksanut tärkeitä pisteitä taistossa pudotuspeliasetelmista.

Toinen seurattu asia on ollut Jani Tuppuraisen kipuaminen kohti JYPin kaikkien aikojen pistepörssin kärkisijaa. Tasapisteissä kapteeni Juha-Pekka Hytösen kanssa oleva laituri kirjasi itselleen syöttöpisteen, mutta ennen sitä myös Hytönen oli onnistunut nappaamaan syöttöpisteen itselleen. Konkareilla on tällä hetkellä 372 tehopistettä, mutta kapteenilla on maaleja 21 kappaletta enemmän.

Myös Eric Perrin hakee nousua samaisen pörssin neljännelle sijalle. Tällä hetkellä kanadalainen ja seuraikoni Antti Virtanen ovat tehneet 341 tehopistettä.

Seuraavan kerran eroa Tuppuraisen ja Hytösen välille haetaan keskiviikkona, kun KalPa saapuu Jyväskylään.