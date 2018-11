JYPin 95-vuotisjuhla on hyvävireisten jumbofinaali - Rampa Ässät on sekoillut ja voittanut

ASETELMA: Jääkiekossa ei tunnetusti jaeta minkäänlaisia tyyli- tai osaamispisteitä. Sellaisilla Tappara olisi eilen JYPin voittanut, kun se piti vastustajaansa sillassa kaksi ja puoli erää. Sinnikäs JYP kuitenkin kimposi 3-2 -voittoon voittomaalikisassa. Kun eletään marraskuun loppua, hurrikaanijoukkue on ensimmäisen kerran tällä kaudella kolmen ottelun voittoputkessa. Miettikääpä sitä.

Tapparaa vastaan näkyi runsaasti niitä samoja ongelmia, joita totuttiin näkemään ennen maajoukkuetaukoa. Keskialueen ylittäminen oli vaikeaa, puolustaminen omalla alueella sekavaa. Kehityskohdat ovat JYPissä epäilemättä tiedossa, joten pelillisestä notkahduksesta laatujoukkuetta vastaan ei pidä tehdä liian suurta numeroa.

Itseluottamus on edelleen hutera ja voitto taatusti vankisti sitä. Hurrikaanijoukkueen on koko loppukauden ajan pystyttävä tekemään pelillisiä korjausliikkeitä, mutta samaan aikaan myös kovaa tulosta. Se on haastava yhtälö.

Illan jumbofinaalin vastustaja Ässät on erikoinen porukka. Ulos päin vaikuttaa siltä, että mitä enemmän patatoimisto on sekaisin, sitä paremmin joukkue pelaa. Henkilöstövaihdoksia on ollut lähiaikoina siinä määrin, että pyöröoven asentamista Jäähallinpolulle on syytä vakavasti harkita. Mutta mitäs tuosta, eilen aikoinaan Jyväskylässäkin vaikuttaneen Pasi Kaukorannan miehistö haki eilen Raumalta mukaansa täydet kolme pistettä ja on voittanut neljä viidestä edellisestä ottelustaan. Voitoista kaksi ensimmäistä tosin heltisi vielä Mikael Kotkaniemen johdolla.

Samaan aikaan loukkaantuneiden listakin on pitkä kuin kirkonmatto. Puolustajista puuttuvat Jere Seppälä, Tommi Taimi ja Teemu Vuorisalo sekä hyökkääjistä Matias Varttinen, Niklas Appelgren, Matti Lamberg, Sami Lähteenmäki ja Jouka Juhola.

JYPiltä sivussa ovat tutusti Joona Voutilainen, Jaakko Jokinen ja Mikko Mäenpää.

ARVIO: Joukkueet kohtasivat edellisen kerran kauden alkuhämärissä syyskuussa. Ässät hallitsi peliä välillä miten tahtoi, mutta JYP kiskoi 2-1 -voiton Samuli Ratisen kahdella maalilla ja Eetu Laurikaisen huipputorjunnoilla. Ainakin numerollisesti tasaista tohtii ennustaa tästäkin kamppailusta joukkueiden nykytilan huomioon ottaen. JYP voittaa 95-vuotisjuhlaottelunsa 3-1.

SEURAA HEITÄ: JYP tekee kokoonpanoonsa yhden muutoksen sitten eilisen, kun Nolan Yonkman nousee seitsemänneksi puolustajaksi Alex Lindroosin tilalle. Näyttää siltä, että pelkkä Saskatchewanin sheriffin läsnäolo on tehnyt hyvää JYPille. Yonkman saapui kaupunkiin kymmenen päivää sitten. Paluupäivänä JYP hävisi vielä niukasti HPK:lle, mutta sen jälkeen on tullut pelkkiä voittoja. Mutta mitä iso mies pystyy tekemään kaukalossa? Edellisestä ottelusta on kahdeksan kuukautta aikaa ja joukkueharjoituksia takana vasta kourallinen.

Ässissä kaksi on ylitse muiden, ykkösketjun laituripari Jarno Kärki - Sakari Salminen. Kärki on takonut tänä syksynä 10+8=18 pistettä, Salminen puolestaan 8+10=18. Sami Lähteenmäen (4+5) ollessa loukkaantuneena, on illan patapakan kolmanneksi tehokkain pelaaja puolustaja Niko Peltola, 0+7. Kärki ja Salminen ovat viimeistelleet lähes 40 prosenttia Ässien maaleista. Jos nämä veljet pystyy pitämään nollilla, se on jo puoli voittoa.