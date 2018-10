JYPin CHL-leikille historiallisen heikko loppu – "Olisi pitänyt olla kovempi"

Tahmeaa taaperrusta on ollut JYPin koko syksy ja se sai jatkoa, kun hurrikaaniryhmä putosi tiistai-iltana CHL:n pudotuspeleistä. Lugano haki Hippokselta 1-0 -voiton ja porhalsi päätöskierroksella JYPin ohi H-lohkon kakkoseksi. Tshekkiläinen HC Pilsen oli jo aiemmin varmistanut lohkon voiton.

CHL ja sen edeltäjä European Trophy mukaan lukien tulos oli JYPin historian heikoin europeleissä. Koskaan aiemmin joukkue ei ollut jäänyt pudotuspelivaiheen ulkopuolelle. Nyt näin kävi kaiken lisäksi hallitsevana CHL:n mestarina.

- Se leikki loppui siihen. Todella pettynyt olen, päävalmentaja Lauri Merikivi summasi.

Pelin kuva oli sellainen, että kenties hurrikaaniryhmälle olisi enemmäkin suonut. Luganon latvialaisvahti Elvis Merzlikins torjui ottelussa 33 kiekkoa, kun Eetu Laurikainen selvisi 15:llä. Toisaalta JYPin maalintekoyrityksistä monikaan ei hurraa-huutoja herättänyt.

Ne kuuluisat maalinteon tukitoimet olivat puutteellisia ja kun Merzlikinsin tasoisella maalivahdilla on hyvä näkyvyys kiekkoon, hän yleensä myös poimii ne talteen. Juuri näin JYPille kerta toisensa jälkeen kävi.

- Kiekottomien toiminta maalin edustalla... Siitä tässä puhutaan, Merikivi sanoi.

- Ihan riittävä määrä hyökkäystoimintaa saatiin, mutta ei kiekkoa maaliin, hän lisäsi.

Positiivisiin asioihin voi lukea sen, että JYPin puolustusalueen sekoilut näyttävät olevan taaksejäänyttä elämää. Lugano pääsi maalipaikoille vasta päätöserässä, eikä siinäkään montaa kertaa, mutta lopulta Maxim Lapierre nosti kiekon lähietäisyydelta pussiin, kun pelaamatta oli enää vajaat viisi minuuttia.

- Puolustaminen on paljon paremmalla tolalla kuin alkukaudesta, mutta ei se tietysti nyt paljon lohduta, kun turpaan tuli, Merikivi sanoi.

Hullun kiilto puuttuu silmistä

Kapteeni J-P Hytösen tunnelmat olivat luonnollisesti samansuuntaiset.

- Pelattiin pääsääntöisesti hyvää lätkää, mutta tulosurheiluahan tämä on, Hytönen tuumasi.

Alkukaudesta reppu heilui JYPin peleissä tiiviiseen tahtiin, pääosin molemmissa päissä. Mutta ei tosiaan heilu enää.

- Kun on saatu puolustaminen tiiviimmäksi, on hyökkäyspeli tyrehtynyt, Hytönen ihmetteli.

Kokenut kapteeni myönsi sen, minkä kaikki näkivät. Vaikka hurrikaanipaitojen pelaamisessa oli paljon hyvää, niitä usein maalinteon kannalta ratkaisevia asioita puuttui.

- Oli ihan hyvää hyökkäämistä, mutta ehkä vähän säästeltiin kutia ja maalin edustalla olisi pitänyt olla kovempi. Mitä kovempaa vastustaja oman maalinsa edustan pelaa, sitä kovemmin sinne pitää mennä, Hytönen ohjeisti.

- Sitä me ei tänään toteutettu niin hyvin, kuin olisi pitänyt, hän lisäsi.

Samaa ongelmaa on nähty usein tällä kaudella. Se laittaa miettimään, missä määrin kokenut joukkue on päässyt mukavoitumaan. Se maalin edusta kun on alue, jossa ei paljon aurinkotuolissa loikoilla. Hullun kiilto silmissä, karmit kaulassa rymistäviä ukkoja hurikaanipoppoo nyt kaipaisi.

Loppukauden JYP saa keskittyä pelkkään kotimaan liigaan, jossa siinäkin riittää tekemistä. Jatkopelit CHL:ssa olisivat silti maittaneet.

- Kyllä me tästä haluttiin jatkoon, mutta kaksi voittoa kuudesta ei riitä. Ei silloin jatkopaikkaa ansaitsekaan, Hytönen tukisti.